Prefeito Edvaldo lança 37ª edição da Corrida Cidade de Aracaju

Aracaju voltará a ter o maior evento esportivo de rua da cidade. A confirmação foi feita pelo prefeito Edvaldo Nogueira, ao lançar, nesta sexta-feira, 11, a 37ª edição da Corrida Cidade de Aracaju, que ocorrerá no dia 26 de março. Realizada anualmente, durante a programação comemorativa pelo aniversário da capital, a prova, que segue o tradicional trajeto entre São Cristóvão e Aracaju, ficou suspensa nos últimos dois anos, em virtude da pandemia do coronavírus. A expectativa é que em 2022, 5 mil atletas participem da competição – o maior número desde 2016 -, nos percursos de 5 km, 10 km e 24 km. Para evitar aglomerações ao final da prova, as largadas acontecerão em horários diferentes.

“A corrida que comemora o aniversário da nossa cidade já tem data para acontecer. Será no dia 26 de março e representará um momento muito importante, de retomada, após dois anos suspensas em virtude da pandemia no novo coronavírus. Essa corrida é um símbolo para nossa capital, sai de São Cristóvão em direção a Aracaju, é uma corrida respeitada nacionalmente, muitos atletas de outros estados vêm participar e é uma corrida maravilhosa, que envolve corredores de todas as idades. É um evento que nos orgulha muito, que movimenta a nossa economia, gerando emprego e renda, e que também impacta no turismo, porque os participantes têm a oportunidade de conhecer a nossa capital”, destacou Edvaldo.

Ao anunciar a corrida, o prefeito ressaltou que, para a 37ª edição, uma ação logística ainda maior foi estabelecida para garantir a segurança dos participantes por causa da covid-19. “Fizemos diversas reuniões para que a edição deste ano acontecesse. Avaliamos, inclusive, grandes competições de outros estados, como a São Silvestre, em São Paulo, que pôde acontecer, mesmo no pico da variante Ômicron, com todos os cuidados necessários. E, a partir das nossas análises, estabelecemos uma série de medidas, inclusive com a largada em horários diferentes, justamente para evitar aglomerações ao final da prova. Todos os protocolos sanitários serão cumpridos porque entendemos que a pandemia ainda existe e precisamos ter o máximo de cautela”, reiterou o gestor da capital, alertando que o comprovante de vacinação será exigido.

Inscrições

Na 37ª edição da corrida, para os corredores que já haviam se inscrito em 2020, será aberto um período de confirmação, de 14 a 28 de fevereiro. Na sequência, serão abertas as inscrições para as vagas liberadas, a partir do dia 3 de março. As duas etapas deverão ser realizadas através do site www.centraldacorrida.com.br. No caso das novas inscrições, atletas residentes em Sergipe pagam uma taxa de R$ 20. Já atletas residentes em outros estados pagam R$ 40. Atletas acima de 60 anos, mesmo sendo de outros estados, devem pagar uma taxa de R$ 20. A entrega dos kits para os corredores acontecerá nos dias 24, 25 e na manhã do dia 26 de março.

Retomada

A corrida ocorrerá no dia 26 de março com a primeira largada, a do percurso de 5 km, marcada para 15h15, da avenida Marechal Cândido Rondon, cerca de 100 metros antes do viaduto da avenida Tancredo Neves. A segunda largada será a de 10 km, às 15h45, partindo da rótula de entrada do bairro Eduardo Gomes, em São Cristóvão. Já a terceira largada, a do percurso de 24 km, ocorrerá às 16h15, na praça Getúlio Vargas, em São Cristóvão.

Para garantir a segurança dos participantes, a Prefeitura, através da Secretaria da Juventude e do Esporte, está trabalhando para que o evento esportivo aconteça dentro dos parâmetros estabelecidos pelos órgãos de Saúde, seguindo todos os protocolos de segurança. Ao todo, serão 12 equipes de gerenciamento para que a corrida aconteça, entre elas as de trânsito, hidratação, alimentação, segurança hospitalar, além de coordenação de largada e percurso. Além disso, serão disponibilizados 26 ônibus para o transporte dos atletas e haverá 16 ambulâncias à disposição do evento.

Ao todo, serão investidos R$ 577 mil para a realização da Corrida Cidade de Aracaju. Do montante, R$ 278 mil são oriundos do convênio firmado com o Ministério da Cidadania para a realização do evento esportivo em 2020. Além disso, são R$ 94 mil das inscrições, R$ 10 mil de patrocínios e R$ 193 mil de recursos próprios da Prefeitura.

“Hoje é um dia de comemoração. São dois anos sem o nosso maior evento esportivo, e estamos muito felizes de poder anunciá-lo.. É uma emoção para nós, que organizamos o evento, e para os corredores, que sempre participaram da prova, fazendo parte da história da corrida. A sociedade passou por momentos muitos difíceis, de perdas, então poder voltar a vivenciar ocasiões felizes, aquece os nossos corações. Lembrando que ainda vivemos a pandemia, ela não acabou. Então, seguiremos protocolos rígidos para garantir a segurança dos participantes”, afirmou o secretário municipal da Juventude e do Esporte, Sérgio Thiessen.

Fundador da equipe Pé no Chão, Joaquim Moura elogiou a retomada da corrida. “A largada em três etapas será muito boa, porque ainda estamos na pandemia. É a melhor prova que temos, em matéria de dificuldade e premiação, e o atleta gosta disso. Quando vamos para uma maratona, sempre ficamos nessa expectativa, de vencer obstáculos. É difícil, mas muito prazeroso. E a corrida Cidade de Aracaju nos proporciona essa sensação”, disse.

