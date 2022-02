PMA empossa membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente

O prefeito Edvaldo Nogueira, acompanhado do secretário municipal do Meio Ambiente, Alan Alexander Lemos, empossou, na tarde desta quinta-feira, 10, os novos conselheiros municipais do Meio Ambiente.

Ao todo, assinaram o termo de posse 19 titulares e 19 suplentes, os quais atuaram no biênio 2022/2023. Integram o colegiado representantes de entidades, da sociedade civil, de instituições de ensino e do poder público.

Durante a solenidade de posse, o prefeito frisou o compromisso da gestão com a sustentabilidade e ressaltou que o mundo está vivendo um período em que a exploração de belezas naturais está causando problemas sérios e exige das cidades uma atuação comprometida, “pois, somente assim, priorizando ações que visam a proteção do meio ambiente, poderemos construir um futuro melhor para todos”.

“Os conselhos nos possibilitam estabelecer uma relação entre o poder público e a sociedade, levando e trazendo ideias para a construção de uma cidade melhor, como tem sido com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, importante ferramenta neste processo de construção da política ambiental da Prefeitura, nos ajudando a buscar os melhores caminhos para tornar Aracaju um exemplo de sustentabilidade. Este é o nosso sonho”, enfatizou Edvaldo.

O prefeito também pontuou outras ações que têm sido desenvolvidas pela gestão municipal com o foco no meio ambiente. “Desde janeiro de 2017, temos desenvolvido iniciativas voltadas para esta finalidade, entre as quais estão os acordos que firmamos para cumprir as agendas ambientais, relacionadas às mudanças climáticas, a exemplo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e os projetos que elaboramos para o futuro da cidade, como o desassoreamento do Rio Poxim”, elencou.

De acordo com Edvaldo, também fazem parte desse conjunto de atividades, com foco na preservação do meio ambiente, a execução do projeto “Aracaju Mais Verde”, que já possibilitou o plantio de quase quatro mil mudas na cidade, além da criação de unidades de conservação. “Ou seja, temos adotado muitas medidas e a participação efetiva do conselho tem sido fundamental”, salientou o prefeito.

Representatividade

Sendo um órgão consultivo, mas também deliberativo, o Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA) atua em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente de Aracaju (Sema) na proposição de diretrizes de ação governamental e no controle social de políticas de proteção e de preservação do meio ambiente. Para tanto, o debate plural de ideias se torna fundamental. Assim, aliar os diversos segmentos para alcançar o propósito comum é um dos nortes de ação do CMMA.

“Estamos iniciando um novo ciclo, dando posse aos conselheiros titulares e suplentes. Um conselho de representação ampla de segmentos da sociedade. É um órgão fundamental porque delibera sobre as políticas ambientais da cidade. É uma alegria muito grande dar posse a mais um grupo de conselheiros que atuam de forma voluntária, com muito esforço para que a política ambiental de Aracaju continue avançando e, o mais importante, muitas questões tratadas no conselho são relacionadas ao próprio Planejamento Estratégico da cidade, como as ligadas à arborização, ao licenciamento ambiental, às áreas de proteção”, destaca o secretário Alan Lemos.

Os empossados são homens e mulheres que fazem parte tanto de instituições das três esferas de administração pública, entidades que atuam pela preservação do meio ambiente e representantes do setor produtivo, e vão contribuir com a administração municipal para prover uma política ambiental eficaz.

Para o professor João D’Ávila, o Conselho do Meio Ambiente representa um avanço para as políticas públicas da área ambiental de Aracaju, “sobretudo para o desenvolvimento sustentável do nosso estado como um todo”, frisou. “E os resultados já estão a olhos vistos porque muitas ações estão sendo tomadas no sentido de ocasionar o desenvolvimento que sirva para garantir o futuro das próximas gerações”, ressaltou.

Recém-empossado, o professor Roberto Rodrigues de Souza (Universidade Federal de Sergipe), ressaltou a importância da presença de instituições de ensino no Conselho. “A UFS vai trazer as contribuições, no âmbito do conhecimento, da pesquisa, dando um olhar mais amplo para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade”, considera.

Para o diretor da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Gilvan Dias, o órgão colegiado é fundamental no sentido de pensar questões que o momento atual pede. “Entendo isso como um ganho muito grande ao desenvolvimento sustentável do Município. Espero que todos os empossados possam dar a contribuição necessária para as questões essenciais que nos chamam à realidade”, afirmou.

