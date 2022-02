Programa de Mobilidade Acadêmica com Financiamento da União Europeia leva sergipanos para Letônia

Por meio do Programa ERASMUS Credit Mobility, liderado pela ISMA University of Applied Sciences, na Letônia, tem o objetivo de estreitar o relacionamento com outras Instituições de Ensino Superior da América Latina. Dentre elas está a Universidade Tiradentes (Unit), em Sergipe.

Estudantes de Sistemas de Informação e de Ciências da Computação da Unit embarcaram para Riga, capital da Letônia, em janeiro. Trata-se de um programa de financiamento voltado para a mobilidade e o desenvolvimento da cooperação entre os países das duas regiões em questão.

“Com esse financiamento, conseguimos bolsas para que nossos alunos possam realizar a mobilidade acadêmica. Estamos neste programa desde 2020, por conta da pandemia, só conseguimos enviar dois alunos agora em 2022. Ambos selecionados por meio de edital, recebem bolsa de 5.500 euros (€) para seus custos durante os cinco meses de programa na Letônia. Como o custo de vida é baixo, eles conseguem pagar aluguel, hospedagem, transporte e alimentação tranquilamente. Estão bem felizes ainda que em processo de adaptação”, explica a coordenadora de Relações Internacionais da Unit, Selen Ive Carneiro

A próxima etapa do Programa ERASMUS International Credit Mobility será selecionar docentes da Unit para que participem como professores visitantes, além de membros do time do administrativo da Unit. Esse momento deve ocorrer entre maio e junho de 2022. “A intenção é criar pontes para a construção de projetos nas áreas de tecnologia, ciências da computação e administração que durem mais tempo, para além do período do Programa. É sobre você entender, criar pontes para formação de projetos de longa duração”, explica Selen que também é a coordenadora do Programa ERASMUS International Credit Mobility junto ao parceiro.

Para ela, o Programa é uma forma de a Unit se inserir e diversificar as fontes de inserção dentro da área de cooperação internacional.

ERASMUS

O Programa ERASMUS International Credit Mobility oferece aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial de Administração, Ciências da Computação e Redes de Computadores da Unit, a oportunidade de realizar mobilidade internacional – para aquisição de novos conhecimentos, competências e habilidades pertinentes às suas respectivas áreas de formação; no exercício pleno do protagonismo estudantil global, com foco na inclusão social, inovação digital e participação da juventude na democracia.

Fonte e foto assessoria