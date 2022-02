Projetos do vereador Sargento Byron são apreciados e aprovadas

Ao longo da semana, o vereador por Aracaju, Sargento Byron (Republicanos), teve quatro Projetos de Leis aprovados, sendo um em votação única e três em primeira discussão. Na quinta-feira, 10, o PL nº 212/2021, aprovado pelo plenário, vai garantir o título de Utilidade Pública ao Instituto Social Ágatha, que atua, no estado de Sergipe, com o objetivo de resgatar e valorizar a mulher em situação de vulnerabilidade social, contribuindo de maneira significativa no enfrentamento da violência doméstica e ajudando mulheres egressas do sistema prisional no processo de ressocialização através da oferta de programas e projetos que estimulando a autonomia e o empoderamento dessa mulher.

Ainda, na quinta-feira, o PL nº 86/2021 foi apreciado e aprovado em votação única. O projeto modifica o nome da rua Arnaldo Bento dos Santos, localizada no bairro Atalaia, para a rua Isaac José Rodrigues. A alteração foi uma demanda vinda da população da rua, que solicitou a homenagem.

Na terça-feira, 8, duas moções de aplauso de autoria do Sargento Byron também foram aprovadas, sendo uma em homenagem à prestação de serviço da TV Sergipe ao longo dos seus 50 anos, e a outra foi uma homenagem à Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio da 3ª Companhia do 1º Batalhão da PM, que “com enorme bravura, profissionalismo e rapidez” evitou um suicídio de uma mulher no viaduto Manoel Carvalho Déda, no Distrito Industrial.

Por Pábulo Henrique