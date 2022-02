RioMar Aracaju apresenta programação do projeto ‘Aventuras no Fundo do Mar’

Atrações inspiradas nos encantos do mar abrem a temporada carnavalesca do RioMar Aracaju

Abrindo alas para as atrações carnavalescas, durante os meses de fevereiro e março, o RioMar Aracaju convida as famílias para um mergulho na diversão em torno do tema ‘Aventuras no Fundo do Mar’. Piratas, sereias, exposições e toda magia do mar irão atracar no centro de compras e lazer. A partir de 18 de fevereiro, o shopping inicia a sua programação com o Karaokê da Folia e segue com a chegada do Navio Pirata, evento direcionado ao público infantil.

No decorrer do mês de março, muitas novidades como ‘Os contos do Fundo do Mar, por André Comanche’, ‘O Canto da Sereia’, ‘Exposição RioMar & Vento’, um delicioso ‘Festival de Frutos do Mar’ e o ‘Projeto Sou Rio – Especial Rio Sergipe’ e o ‘Saurazin Oceans’ com a banda Roda de Samba Clube’, estão previstas entre as atrações do empreendimento.

Karaokê da Folia

Para contemplar o público jovem e adulto que gosta de soltar a voz, de 18 de fevereiro a 6 de março, acontece o Karaokê da Folia. No espaço instagramável, a galera contará com uma setlist especial composta dos maiores hits do Carnaval, poderá se divertir com os amigos e criar as famosas dancinhas de TikTok. Brincadeira à parte, a atração é uma boa oportunidade para os mais afinados mostrarem o seu talento.

O espaço do Karaokê da Folia ficará próximo à Praça de Eventos Rio, ao lado da Samsung. O acesso é gratuito, bastando apenas apresentar cadastro na plataforma RioMar Aracaju Online, para participar. Os ‘cantores’ que se jogarem na brincadeira irão receber como brinde um copo com frases criativas.

Navio Pirata

A programação segue com a chegada do Navio Pirata, que irá aportar na Praça de Eventos Rio. Ancorada em um mar com mais de 250 mil de bolinhas, a embarcação – que mede oito metros de comprimento e possui capacidade para 50 crianças simultaneamente -, será um convite à diversão dos pequenos marujos que poderão explorar os três níveis do navio brincando no labirinto, escorregador, escalada e enfrentando os obstáculos do corsário.

O passaporte para essa viagem incrível a bordo do Navio Pirata custa 30 reais e dá direito a 30 minutos de pura diversão. A atração é recomendada para crianças de 4 a 12 anos, mas para as menorzinhas é necessário o acompanhamento de um responsável adulto . Para segurança dos pequenos, toda a estrutura do barco é protegida com telas de isopor. A brincadeira irá funcionar de segunda a sábado das 10h às 21h30 e aos domingos e feriados, das 12h às 20h30.

Carnaval a bordo

Ao atracar no RioMar, o Navio Pirata chegará trazendo muita alegria! Nos dias 19 e 20, um DJ convidado estará no comando de uma playlist carnavalesca promovendo uma folia a bordo, ao lado de personagens animados. Durante o período das 15h às 19h, no sábado e domingo, os baixinhos que visitarem o evento fantasiados terão acesso gratuito às brincadeiras. O tempo limite para a diversão de cada criança é de 30 minutos.

Serviço: Navio Pirata e Carnaval a Bordo

O quê? Atração ‘Aventuras no Fundo do Mar’ – Navio Pirata.

Quando? De 19 de fevereiro a 30 de março.

Onde? Praça de Eventos Rio, no RioMar Aracaju – Av. Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? 30 reais, que dá direito a 30 minutos de brincadeira.

Horário? De segunda a sábado das 10h às 21h30. Domingos e feriados, das 12h às 20h30.

Classificação etária? 4 a 12 anos de idade. As crianças menores necessitam de acompanhamento de um responsável adulto.

Carnaval a Bordo? Acontece nos dias 19 e 20 de fevereiro, das 15h às 19h, no local do evento. As crianças fantasiadas terão acesso livre – por 30 minutos – ao Navio Pirata.

Da assessoria

Foto_Divulgação