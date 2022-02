Sealba AgroShow: confira como foi o primeiro dia do evento

Começou, nesta quinta-feira (10), em Itabaiana, o Sealba AgroShow, maior evento de agronegócio da região. O evento, que estende-se até o próximo sábado (12), é realizado em parceria da Federação Estadual de Agricultura de Sergipe (FAESE), do Sebrae, do Senar e com o apoio do Governo de Itabaiana.

O AgroShow tem como palco o Parque Cunha Menezes, que possui 35 mil m², espaço ideal para as mais de 100 empresas que estão realizando exposições. Além disso, o evento promete movimentar mais de R$ 50 milhões em negócios.

Antes de começar, o Grupo e Serviço e Convivência do Governo de Itabaiana realizou uma apresentação de capoeira. Lopo após, o padre Edivaldo Santana realizou uma missa em ação de graças para abençoar o evento em toda sua plenitude.

O presidente da FAESE, Ivan Sobral, abriu os trabalhos ressaltando que o agronegócio é hoje a força motriz do Brasil e que o produtor rural não parou durante a pandemia.

“Um quarto do PIB brasileiro está concentrado no agronegócio. Um terço de todos os empregos formais. Sealba AgroShow veio para congregar tudo isso”, disse.

Em seguida, o secretário de Agricultura de Sergipe, Zeca da Silva, mencionou que é uma satisfação imensa estar gestor da pasta, neste momento. “Tudo isso é resultado da grandiosidade da nossa região Sealba”, frisou.

O secretário de Agricultura de Itabaiana, Erotildes de Jesus, observou que o momento é de alegria e que o evento veio para ficar, não só visando o grande agricultor, mas também o agricultor familiar.

“Também é importante ressaltar que o evento trará novas tecnologias e o pecuarista deve estar antenado. O evento vai ficar para história de Sergipe e do Nordeste”, afirmou.

O prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, demonstrou grande entusiasmo com a abertura do Sealba AgroShow. Ele observou que o evento reúne grandes produtores do país, bem como grandes máquinas com tecnologias avançadas.

“Itabaiana se transforma hoje na capital nordestina do agronegócio. O agronegócio vem sustentando o país durante a pandemia e agora na pós-pandemia”, disse.

Após as primeiras considerações, foi iniciada a Conferência dos Secretários Municipais de Agricultura, que teve como objetivo aproximar os produtores rurais de instituições para apresentação de políticas públicas atuais e a construção de planos de desenvolvimento agropecuário nos municípios sergipanos.

Fizeram parte da programação de hoje as seguintes palestras:

Caso de sucesso: uma experiência se convivência com o seminário baiano que resultou em transformação social ( Denise Cardoso dos Santos-presidente da coopercuc- Uauá/BA)

Captação de recursos (Jorge Teles- advogado da Estratégia Consultoria e da TCB Advocacia)

Programas institucionais da Conab (Francisco Carlos Souza Santos- encarregado do setor de Operações de Programas Institucionais e Sociais de Abastecimento) e José Bomfim Oliveira Santos Júnior (analista da Conab)

Compras Públicas (Mirya Córdova Sintra (consultora do Sebrae/DF)

Inclusão do camarão na merenda escolar ( Adinaldo Nascimento-prefeito de Indiaroba)

Políticas públicas do Governo Federal no setor ( Haroldo Araújo Filho- superintendente da Superintendência Federal de Agricultura em Sergipe)

As ações do INCRA em Sergipe (Douglas Souza- chefe da Divisão de Desenvolvimento e Consolidação de Assentamentos)

