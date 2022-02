Semana de Arte Moderna é tema de Conferência da AGL

Nesta sexta-feira, 11/02/22, às 19h, por meio de videoconferência na plataforma Google Meet, a Academia Gloriense de Letras (AGL) dará início oficial às atividades culturais de 2022 com a realização da conferência Semana de Arte Moderna – 100 Anos – Dos Antecedentes aos Intercâmbios Linguageiros, que será proferida pelo Dr. Alberto Roiphe, que é Professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFS e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA-USP.

A Semana de Arte Moderna, realizada no período de 13 a 17 de fevereiro de 1922 no Theatro Municipal de São Paulo, reuniu escritores, músicos, artistas plásticos entre outros com o objetivo de construir um novo olhar para as artes e a literatura no Brasil, rompendo com a estética da arte acadêmica, especialmente do Parnasianismo. O movimento ocorreu sob vários protestos, porém conseguiu provocar mudanças significativas na produção artística nacional e influenciar as gerações posteriores.

A AGL festejará em 12 de dezembro de 2022 seus 10 anos de implantação e atuação. Logo, as atividades realizadas durante todo este ano também serão em comemoração à primeira década desta arcádia literária pioneira entre os municípios do interior de Sergipe.

Guardadas as devidas proporções, à sua maneira, a AGL um século depois da Semana de Arte Moderna também se constituiu num movimento de vanguarda no interior sergipano, promovendo uma movimentação cultural significativa que tem provocado mudanças positivas no sertão sergipano.

Para poder acompanhar a conferência, que será totalmente gratuita, solicite o link da sala virtual através do Instagram da AGL (@academia_gloriense_de_letras) e acompanhe as redes sociais da Academia e o seu canal no Youtube para participar de outras atividades neste ano.

Carlos Alexandre N. Aragão

Professor e Presidente da AGL