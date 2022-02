Sesc Itabaiana irá beneficiar milhares de trabalhadores do agreste

Unidade será aberta ao público no dia 20 de fevereiro.

O Sesc Itabaiana – Maria José Tavares dos Santos Machado – será aberto ao público no domingo, 20 de fevereiro, com serviços de promoção à saúde, lazer, assistência, educação e cultura.

A nova estrutura do Serviço Social do Comércio irá beneficiar milhares de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo que residem em todo o agreste sergipano, além de seus dependentes. A solenidade de inauguração será na sexta-feira (18), às 18h, somente para autoridades e convidados.

A obra recebeu investimento de aproximadamente R$ 17 milhões. A estrutura tem piscinas adulto e infantil, academia para musculação, pilates e dança, além de biblioteca, brinquedoteca, restaurante, lanchonete, quadra poliesportiva, campo de areia, salas multiuso e de jogos e um auditório para aproximadamente 250 lugares.

“Tudo que o Sesc faz é pensado no bem-estar do comerciário porque nós trabalhamos para eles e seus familiares. O Sesc Itabaiana é a realização de um sonho que vai transformar muitas vidas através de ações socioeducativas que vão contribuir para o bem-estar social e a qualidade de vida da comunidade”, afirmou a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, destacou a satisfação em entregar a unidade para a população. “Fico encantado com tudo o que vejo. Imaginem um comerciário podendo trazer a sua família e seus filhos para usufruir tudo isso. Será um local que proporcionará felicidade para essas pessoas que representam exatamente o nosso esforço, o nosso trabalho e tudo o que a gente produz”, ressaltou.

Os interessados em aproveitar todos os serviços e atividades poderão se credenciar na Central de Atendimento ao Cliente do Sesc Itabaiana, que fica localizado na Rua Maria Oliveira Mendonça, 1651, no Loteamento Chiara Lubich, no Bairro Anísio Amâncio de Oliveira.

Mesa Brasil

O escritório do Mesa Brasil, já presente no município, passará a funcionar no Sesc Itabaiana com amplo espaço para a coleta de doações de alimentos e destinação às instituições de trabalhos sociais cadastradas no projeto.

No local, também serão promovidos cursos para o preparo de refeições, aproveitando os alimentos por completo.

Histórico da obra

O município de Itabaiana é tradicionalmente reconhecido pela força do comércio, também por isso foi escolhido para receber os benefícios do Sesc, além da excelente localização, na região central do estado.

O terreno de 10 mil m² foi doado a Prefeitura Municipal de Itabaiana pelos empresários Edson Vieira Passos e José Sérgio de Souza Santana e, após a aprovação da Câmara de Vereadores, a área foi repassada para o Sesc.

Homenagem

O nome do Sesc Itabaiana é uma homenagem a Maria José Tavares dos Santos Machado, empreendedora de destaque no município. Ela faleceu em 2007, mas deixou um legado para a economia local com geração de empregos em negócios que criou. A empresária foi escolhida para ter o nome eternizado no patrimônio que vai transformar tantas vidas como uma homenagem plural às Marias mães, filhas, empresárias e solidárias.

O empresário e pecuarista Edivaldo Francisco da Cunha também será homenageado. O nome dele será dado ao auditório da unidade. Ele faz parte das diretorias do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado de Sergipe (Sicofase) e da Fecomércio e do conselho do Sesc.

Edivaldo também se destacou como comerciante e em posições de destaque nas Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL), Rotary Club, Loja Maçônica Unidos da Serra e Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Sergipe (FCDL).

