Síndromes gripais: cinco UBS estarão abertas no fim de semana

Neste fim de semana, dias 12 e 13 (sábado e domingo), a Prefeitura de Aracaju manterá cinco unidades de saúde em funcionamento para garantir assistência às pessoas residentes na capital sergipana que apresentem sintomas gripais e necessitem desse tipo de atendimento. Nesses dois dias, não haverá vacinação contra a covid-19, a qual será retomada na segunda-feira, 14.

Na Rede de Atenção Primária, que abrange as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), estarão abertas, das 7h às 19h (recepcionando e realizando coleta até às 18h), as UBSs Cândida Alves (Santo Antônio) e Augusto Franco (Farolândia). Nessas duas unidades, os usuários que buscam atendimento passam por triagem e testagem para a covid-19.

Além das UBSs, a Prefeitura mantém em funcionamento, das 7h às 19h, de domingo a domingo, o Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, localizado na rua Josué de Carvalho Cunha, no bairro Coroa do Meio. Na unidade são ofertados os serviços de triagem de enfermagem e consultas médicas, testagem para detecção da covid-19, dispensação de medicamentos e leitos de observação. E, para os casos com sintomas mais graves, funcionam, em regime 24 horas, as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco (Farolândia) e Nestor Piva (18 do Forte).

Com a reformulação no fluxo das unidades, os enfermeiros estão autorizados a realizar o atendimento de pacientes com sintomas muito leves e emitir a notificação de isolamento após o resultado positivo do teste. A testagem é realizada apenas em pessoas com sintomas, e pacientes com sintomas leves devem ser liberados após entrega da notificação.

