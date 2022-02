Valadares Filho: “É preciso ter sensibilidade para a questão do servidor público de Sergipe”

O presidente do PSB-SE usou as redes sociais e fez um apelo para que o governador Belivaldo Chagas se sensibilize com a situação de extrema dificuldade por qual passam os servidores públicos sergipanos. “A inflação no último ano superou os 10%, e esses trabalhadores não receberam nada de melhoria salarial nos últimos anos, e isso não pode continuar. É preciso ter sensibilidade para essa questão”, alertou Valadares Filho.

Segundo o ex-deputado federal, a luta dos policiais que não estão conseguindo sequer uma conversa franca com o governador precisa ser resolvida, “tenho conversado com diversos policiais e todos me relatam que há mais de um ano e meio buscam um diálogo, sem sucesso, para exporem ao governador as suas questões que são vitais para as categorias da segurança pública”.

Valadares Filho também lembrou que outra categoria, a dos profissionais da saúde, que durante os últimos dois anos está na linha de frente da proteção da sociedade sergipana, contra um vírus mortal, onde alguns pagaram com a própria vida, também precisa de uma valorização, não só salarial, que é o básico, mas para suas vidas e suas famílias. “O Estado tem a obrigação de oferecer serviços públicos, e esses serviços são realizados por homens e mulheres que merecem respeito e valorização, e eu falo de todos os trabalhadores, de todas as áreas”, finalizou o presidente estadual do PSB.

Fonte e foto assessoria