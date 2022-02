Vem aí o Sergipe de Todos: vamos construir juntos um futuro melhor, diz Rogério Carvalho

A pré-candidatura do senador Rogério Carvalho (PT-SE) ao governo de Sergipe tem uma novidade que vai mobilizar todas as sergipanas e todos os sergipanos. É que, na próxima sexta-feira (18), será lançada a plataforma Sergipe de Todos, uma ferramenta inovadora para a construção coletiva e popular do plano de governo de Rogério.

Por meio de uma ferramenta virtual, tecnológica e totalmente interativa, que chegará aos 75 municípios do estado, a pré-candidatura de Rogério vai receber, até o final de março, propostas que atendam as demandas de toda a população do estado. Ao acessar a plataforma, cidadãos e os diversos setores ganharão voz e vez no futuro governo de Sergipe.

As sugestões deverão ser feitas dentro de eixos temáticos fundamentais para o desenvolvimento social e econômico de Sergipe. Esses eixos são: combate à fome, emprego e renda, educação, saúde, turismo, segurança pública, agricultura, infraestrutura, inovação tecnológica, meio ambiente e cultura.

Rogério destaca o esforço de construir um programa de governo que atenda a demanda de quem vive a realidade de cada um dos eixos e que pode agregar propostas que melhorem a vida do povo sergipano.

“Chegou a hora de construirmos juntos o futuro do nosso estado. É fundamental a participação de todos, especialmente neste momento de reconstrução do Brasil e de Sergipe. Assim, poderemos apresentar um projeto inovador que aponte para uma sociedade mais justa, ambientalmente sustentável, moderna, dinâmica e segura”, afirmou.

O parlamentar sergipano também explicou que a partir das formulações apresentadas pela plataforma um corpo técnico irá materializar um projeto com o olhar para todos.

Ao colocar em prática essa iniciativa, a pré-candidatura de Rogério segue a trajetória do PT de construir programas de governo com a participação popular. A experiência de construções coletivas do PT já deu certo em outros locais e, em Sergipe, com o orçamento participativo no governo de Marcelo Déda.

O lançamento da plataforma colaborativa Sergipe de Todos será transmitido em tempo real em todas as redes do senador Rogério e da iniciativa Sergipe Pode Mais. Quem acompanhar o encontro pela internet poderá participar do encontro com o envio de mensagens para o Rogério diretamente nas redes sociais

Fonte e foto assessoria