Verdades e contradições no MDB

Diógenes Brayner – [email protected]

De alguma forma, o MDB foi o assunto político do dia. Uma entrevista concedida pelo atual presidente regional do partido, Sérgio Reis, ao Blog do Max, provocou uma reação efervescente. O assunto passou por Brasília e provocou algumas ações especulativas e conversas que estavam fora do script, mas que tinham o tom de verdadeiras, embora não fossem cem por centro confirmadas, em razão da estratégia de manter o sigilo. Sérgio Reis desfez a informação de que o MDB não ficaria mais com o seu grupo e anunciou posições em relação às eleições deste ano, falando inclusive em nomes que apoia ao Governo do Estado, além de um possível engajamento ao Mundo Brasil e que se mantinha fiel às decisões da base aliada.

O MDB, desde sua criação, atuava como Frente de Esquerda e se tornou o único partido que não se deixou intimidar pelo Golpe Militar de 1964. A impressão é que a redemocratização do País, que colocou o MDB no meio, esvaziou o projeto ideológico que era mantido – a ferro e fogo – pelo eterno Ulisses Guimarães. As facilidades do Poder o dividiu e a sua missão de tirar o ranço da ditadura e encobrir o País de uma democracia plena, foi desviada por políticos de todos os recantos do Brasil, que levaram o MDB como mais uma sigla, exclusivamente dependente das mazelas de Governos que desvirtuaram o rumo de um Brasil melhor para todos e sem ranços do regime autoritário.

O ex-governador Jackson Barreto, que participou sempre das lutas partidárias, estava mais acomodado ultimamente e até pensou em retomar o partido e retornar às suas ações, como uma legenda de esquerda, que pendeu para a direita e agora está aliado ao centrão. Vem acenando que será candidato a senador e deixa passar uma reação que levará a sigla para um cenário em que revele as suas posições anteriores. Deixa passar a imagem de que será candidato a senador, independente de decisão da base aliada, o que só acontecerá se ele conseguir aliança com outra legenda, no campo do centro esquerda e mantenha o decantado voto no ex-presidente Lula.

Votar em Lula não terá problema, o difícil e chegar próximo a ele, caso se eleja presidente, como senador. Fica mais fácil uma vaga na Câmara Federal e se acomodar como aliado do pretenso presidente. Os bastidores fervem com isso. A velha guarda se renova com o impulso de JB, seus aliados mais próximos também se animam, mas o bloco que comanda o partido atualmente respeita a sua ânsia por disputar o Senado, mas não dá sinas de que apoia. Outra história chega de Brasília e revela que o MDB está em outras mãos, que não terá candidatura majoritária com objetivo de eleger deputados federais, com os recursos que seriam para o nome ao Senado ou Governo. Além disso, já dá certeza da filiação do deputado federal Fábio Henrique, que em março vai deixar o PDT.

Da entrevista de Sérgio Reis surgiu todo esse imbróglio, que não se percebia, além da movimentação de Jackson Barreto. Ninguém quis falar sobre todas essas mudanças, nem mesmo os que foram citados, mas um deputado experiente aconselhou ao colunista: “divida por dois tudo o que estão dizendo”, É isso aí…

Agito total no MDB

As declarações do presidente em exercício do MDB, Sérgio Reis, abriram uma série de especulações dentro do partido, que mantém a legenda na base aliada e vota no nome indicado pelo grupo, ligado ao governador Belivaldo Chagas.

*** Sérgio também garantiu a sua permanência e a do seu irmão, o deputado federal Fábio Reis, no MDB, alegando que não teria motivos para sair do partido.

Guinada diferente

De Brasília, na tarde de ontem, chega à informação de que o MDB não ficará com os Reis. E mais: na quarta-feira foi batido o martelo para o deputado Fábio Henrique se filiar ao MDB.

*** Essa possível filiação ocorreu depois de reunião entre o senador Rogério Carvalho, o líder do MDB, Isnaldo Bulhões Jr., e o deputado federal Fábio Henrique, que deixa o PDT.

*** Também foi decidido que Fábio Henrique apoiará o senador Rogério Carvalho (PT) ao Governo de Sergipe este ano.

Agora as especulações

A informação da ida de Fábio Henrique ao MDB veio acompanhada de especulações: o partido não terá candidato a senador, o que já atinge o ex-governador Jackson Barreto, que anunciou candidatura.

*** A questão de não ter candidato ao Senado é para evitar gastos com candidatura majoritária.

*** O deputado Fábio Henrique não respondeu ao zap sobre o assunto, apesar de se mostrar online e nem Jackson Barreto pode atender ao telefone.

Um detalhe novo

Ontem à noite chega à informação de que o senador Rogério Carvalho está praticamente com o deputado Fábio Henrique “embaixo do braço”.

*** Quer o seu voto e viajou com ele a Maceió para reunião com lideranças do MDB. Também o levou ao PCdoB para que Fábio se filie. O PCdoB vai integrar a Federação de Partidos ao lado do PT.

Perguntas a Sérgio

Um filiado histórico do MDB manda WhatsApp e pergunta: “Como Sérgio vai resolver essa Equação? Ficar no MDB e montar a chapa para reeleger o irmão? E a chapa de estadual como fica”?

*** E mais: – Se Sérgio esperar a Federação com o União Brasil, caso seja fechada, será apenas em 31 de maio e nessa data ninguém poderá mudar de partido, lembrou.

UB não fará federação

O ex-deputado André Moura, que vai coordenar o União Brasil em Sergipe, disse ontem que o UB não fará federação com outros partidos.

*** O União Brasil é um partido grande e não fará federação para cuidar dos seus filiados. Alguns partidos, como Podemos e agora MDB, estão tentando isso, “mas a chance é zero”.

Tudo que o sol deseja

Carlos Ayres Britto, ex-ministro do TSE, diz no Twitter: “tudo que o sol deseja é colocar na porta de cada repartição pública, de cada igreja, de cada empresa e de cada órgão de imprensa a placa de que ele nasceu para todos”.

*** E mais: “O interior da gente existe pra ser maior que o exterior. O exterior sabe disso, mas silencia”.

Patriota ao Governo

O presidente regional do Patriota, Uezer Marquês, disse que o seu partido vai se reunir hoje em Aracaju, para avaliar o lançamento de candidatura própria ao Governo.

*** Uezer disse que “enquanto está aí um com medo e outro indeciso o Patriota chega e lança candidatura”.

*** Já tem nomes para lançamento, mas Uezer preferiu não citá-los antes de uma definição.

Lula se emociona

O ex-presidente Lula (PT) se emocionou, ontem, ao falar do ex-governador Marcelo Déda. Disse que o tinha como filho e “sentia que ele me tratava como se eu fosse um paizão”.

*** Lula lembrou a dedicação de Déda ao PT e o seu trabalho por Sergipe e pelo País. Aconteceu em discurso pelos 42 anos do Partido dos Trabalhadores.

Gleisi e Federação

A presidente Nacional do PT, Gleisi Hoffmann, anunciou ontem: “fizemos agora mais uma reunião do PT com PSB, PCdoB e PV para tratar de nossa Federação Partidária”.

*** E acrescenta: “avançamos nos debates sobre o estatuto e teremos novo encontro em duas semanas para prosseguir as discussões, inclusive de uma carta-programa”.

Valadares e Gleisi

O ex-senador Valadares aplaudiu Gleisi: “Parabéns senadora! A sua atuação mostra que o PT, deseja formar, com a participação do PV, PCdoB e PSB, uma federação de partidos políticos”.

*** Essa Federação, “somando-se a coligações majoritárias com outras legendas, terá um bloco forte para apoiar Lula e as garantias democráticas”, disse Valadares.

Sala do Nestor funciona

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) fez uma denúncia, ontem, criticando que a ala do Nestor Piva que sofreu incêndio, estaria pronta mas não funcionava.

*** O vereador Vinícius Porto, que presidia a sessão, na mesma hora convidou Ricardo: “vamos agora ao Nestor Piva para constatarmos que a sala em funcionando?”

*** Ricardo topou e os dois seguiram para lá: estava tudo funcionando, sem problemas e dentro dos padrões do Nestor Piva.

*** O vereador teria ficado desolado pela crítica equivocada.

Um triste exemplo

Senador Rogério Carvalho (PT) considera que “essa notícia de Mário Frias é mais um triste exemplo do que é o desgoverno Bolsonaro”.

*** Cortes no orçamento da educação e dos trabalhadores e recursos de sobra para bancar viagens de luxo do alto escalão e o cartão corporativo.

*** – O Brasil exige transparência!

Giro pelas redes sociais

Dona Irene – Não tenho vergonha de comprar lubrificante na farmácia. Compro 20 unidades de uma só vez.

Brasil 247 – Monark, a marca da bicicleta, deixa claro que repudia declarações de youtuber sobre o nazismo.

Augusto de Arruda Botelho – Bolsonaro disse que nos próximos dias alguma coisa vai acontecer e isso “vai nos salvar”.

Deu no Uol – João Doria anuncia aumento de 20% a policiais e profissionais de saúde pública. Demais servidores estaduais terão aumento de 10% a partir de 1º de março.

Radar – Aos 42 anos, Partido dos Trabalhadores segue dependente da única liderança que criou: Lula da Silva.

Não tem dono – Após Lula reivindicar a autoria de obra inaugurada por Bolsonaro, presidente diz que transposição do São Francisco “não tem dono”.

Maria – O Congresso do veneno. Melhor dar um pé na bunda dessas excelências este ano e mantê-los distante de Brasília.

Revista Fórum – Minc diz que Marina garantiu apoio a Lula: “Não a hostilizemos, o inimigo se chama Bolsovírus”.