Vereador Binho participa do evento de anúncio da 37° Corrida da cidade de Aracaju

Na manhã desta sexta-feira, 11, Binho esteve presente no evento que anuncio a realização da 37° corrida da cidade de Aracaju que é realizada anualmente, durante a programação comemorativa pelo aniversário da capital.

Durante os anos de 2020 e 2021 a realização da corrida de Aracaju foi interrompida pela Pandemia do coronavírus, e é com muita alegria que a prefeitura anunciou que Aracaju voltará a ter o maior evento esportivo de rua da cidade.

“ É com muita alegria que recebemos a notícia da realização da corrida, que não ocorreu nos últimos dois anos devido a Pandemia que ainda estamos vivendo. Como profissional de educação física sei da importância do incentivo ao esporte para população. Em dezembro realizei a Corrida Amigos de Binho, incentivando a prática de esportes para população Aracajuana” ressaltou Binho.

A 37° corrida da cidade de Aracaju acontecera no próximo dia 26 de março de 2022. O período para confirmação da inscrição para os atletas que se inscreveram em 2020 será entre os dias 14 e 28 de fevereiro. Já a inscrição para novos atletas, que preencherão as Remanescentes, acontecerá no dia 03 de março. A entrega dos kits ocorrerá entre os dias 24 á 26, durante o período da manhã.

