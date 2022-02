Vereador  Bittencourt chama atenção para a vacinação infantil

Preocupado com o aumento de casos positivos de Covid-19 no estado, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) faz um alerta e incentiva os pais sobre a importância da vacinação infantil. Na capital, a vacinação está ativa desde o dia 14 de janeiro e a meta da prefeitura é vacinar 64 mil crianças na faixa etária de 5 a 11 anos de idade.

“Aracaju ocupa o quarto lugar no ranking das capitais do nordeste no índice de vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Algo em torno de trinta por cento, mas precisamos cada vez mais nos movimentar e motivar uns aos outros no sentido de que as pessoas sejam convencidas da importância e necessidade de que seus filhos, netos, irmãos e sobrinhos sejam vacinados”, destacou.

Em Aracaju, as 44 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão vacinando crianças com CoronaVac, assim como o drive do Parque da Sementeira. Para Pfizer pediátrica, são dez UBSs, Shopping Jardins e Aracaju Parque Shopping. Mas, mesmo com as diversas estratégias adotadas pela prefeitura de Aracaju, ainda é comum encontrar algumas pessoas que não se vacinaram ou pais com receio da eficácia e segurança da vacina.

“Infelizmente vivemos um momento em que se está politizando o que não deve ser politizado, a vida. Nesse momento é a ciência quem deve tratar isso, não são os especialistas de redes sociais que leem algo na rede social e saem emitindo informações infelizes e equivocadas acerca das mais diversas questões. As crianças, de modo geral, até os 14 anos de idade passam por algo em torno de vinte e cinco vacinas obrigatórias e por que apenas a vacina contra a Covid-19 pode causar mal para alguns”, indagou.

Para que a criança receba a primeira dose do imunizante, os pais ou responsáveis devem apresentar documento de identificação com foto e CPF (do menor e do responsável), comprovante de residência de Aracaju e carteira de vacinação da criança.

Por David Rodrigues

Foto: César de Oliveira