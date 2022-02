Flash Político: Fábio diz que tem objetivo de ficar no PDT e que conversas estão indefinidas

Por Diógenes Brayner

O deputado federal Fábio Henrique (PDT). que foi um dos políticos mais comentado deste final de semana, em razão de conversas que vem mantendo, com objetivo de buscar a melhor posição para disputar a reeleição e se manter na Câmara Federal, disse, neste sábado (12): “continuo tendo o PDT como prioridade”.

Perguntado se ele havia fechado para filiar-se ao MDB, depois da conversa que teve com lideranças do partido em Maceió, o deputado Fábio Henrique disse que “nada foi definido e que existem muitas conversas. “Como eu digo sempre, estão todos conversando com quase todos, mas definição só em março”..

Também perguntado se a conversa em Maceió entre ele (Fabio), Rogério Carvalho (PT) e o líder do MDB na Câmara, deputado Bulhões assim como o convite para filiar-se ao PCdoB não deram em nada?

Fábio Henrique disse que a conversa em Maceió não teve consequências “ainda” e informou

que recebeu um convite do deputado federal Renildo Calheiros (PCdoB), para filiar-se ao partido, “mas nada definido”.