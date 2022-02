Governador Belivaldo Chagas participa da abertura da Sealba AgroShow em Itabaiana

Governador também assinou Termo de Acordo Cooperação Técnica entre o Governo de Sergipe e a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil – Conafer/BR para a execução do Plano + Pecuária Brasil

O governador Belivaldo Chagas participou nesta sexta-feira (11), da abertura oficial do Sealba AgroShow, em Itabaiana. O evento reúne, até sábado (12), cerca de 100 expositores e especialistas que irão promover e debater o potencial agrícola dos três estados que fazem parte do evento; Sergipe, Alagoas e Bahia. Na oportunidade, Belivaldo também assinou Termo de Acordo Cooperação Técnica entre o Governo de Sergipe e a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil – Conafer/BR para melhoria na qualidade do rebanho, com a previsão de até 3 mil prenhezes para acontecer em 30 cidades municípios sergipanos.

Promovido pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), com correalização do Sebrae Sergipe, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/Sergipe), o Sealba AgroShow conta, também, com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e do Banese. “Com muita alegria e satisfação, podemos viver esse momento, apesar da pandemia. Temos a Faese acreditando em Sergipe, acreditando no Agro, acreditando no Nordeste, fazendo esse evento acontecer. É preciso acreditar e nós acreditamos e, por isso mesmo, quando fui procurado pedindo apoio, de imediato a gente disse sim, para que a gente pudesse ter aqui, hoje, amigos e irmãos não apenas de Sergipe, mas de Alagoas, da Bahia, de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Nós apoiamos o Agro, os agricultores, os pecuaristas, os produtores, pois todos são importantes, desde o pequeno produtor que coloca alimento nas nossas mesas até o grande produtor sem o qual a gente não teria a produção pujante que a gente tem”, destacou Belivaldo Chagas, ressaltando, também, que os investimentos na ordem de R$ 500 milhões na recuperação das rodovias sergipanas facilitará o escoamento da produção regional.

A primeira edição do Sealba, a maior feira já realizada em Sergipe, reúne grandes empresas de máquinas, implementos, insumos, veículos, genética e serviços, o que torna o evento uma grande oportunidade para realizar negócios, promover marcas e se atualizar com as novidades do mercado. Estão expostos o melhor do Agro: tecnologia, inovação, arena do conhecimento com palestras e oficinas, arena de demonstrações e um lounge de networking, um ambiente com soluções para todos os tipos de culturas e tamanhos de propriedades. Estima-se que o Sealba Agroshow deve movimentar cerca de R$ 50 milhões em negócios.

Para o presidente da Faese, Ivan Sobral, o produtor rural foi de suma importância durante o período pandêmico. “Nós tínhamos a missão de produzir alimentos durante essa grave crise sanitária, e teremos um papel fundamental no pós-pandemia, na retomada econômica. O Agro é responsável por ¼ do PIB brasileiro. O produtor do estado de Sergipe tem cada vez mais se profissionalizado e o resultado está aqui, em um evento deste porte. E quando falo em produtor rural, falo do agricultor familiar, o médio produtor e o grande produtor, que não devem ser tratados com distinção”, disse.

O secretário da Seagri, Zeca da Silva, destacou a importância da união de esforços dos setores público, privado e do terceiro setor para o fomento da área. “A tecnologia que está sendo implementada no nosso estado é de qualidade, a mesma que se encontra em qualquer outro lugar do Brasil. Junto a isso, tivemos ações importantes do governo na área, como a isenção do imposto do milho e o investimento de R$ 100 milhões através do programa Pró-Campo”, relembrou.

Apoio do Governo de Sergipe ao Sealba

Em novembro de 2021, o governador Belivaldo Chagas confirmou o apoio do governo de Sergipe ao evento, durante reunião com o presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, e com organizadores do Sealba Agroshow. Além da Seagri e do Banese, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) participa do evento com a apresentação de informações e roteiros turísticos do estado. Já a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) participa com o apoio logístico e no reforço à segurança local.

O presidente do Banco do Estado de Sergipe, Helom Oliveira, destacou o papel do Banese como agente de desenvolvimento do setor do Agronegócio. “Temos uma diretriz muito clara do governo do Estado, isso vem se materializando em uma série de ações que o banco vem coordenando nesses últimos anos. O banco acabou de inaugurar uma agência especializada no atendimento para o agronegócio, o banco vem aumentando substancialmente a dotação de recursos para financiamento do setor Agro e, recentemente, iniciamos um processo de parceria de negócios com a Agtec Garage, que é o maior hub de inovação no setor Agro da América Latina” afirmou.

Termo de Cooperação Técnica

Na ocasião, o governador Belivaldo Chagas assinou o Termo de Acordo Cooperação Técnica entre o Governo de Sergipe e a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil – Conafer/BR para a execução, no estado, do Plano + Pecuária Brasil. Sergipe tem um dos principais rebanhos bovinos do Nordeste, e uma tradição em programas de inseminação artificial e o objetivo do acordo é melhorar ainda mais a qualidade do rebanho sergipano com até 3.000 prenhezes em 30 municípios sergipanas. A meta é totalizar, em 4 anos, 12 mil vacas prenhes até o final do projeto.

Para o governador Belivaldo o acordo é bastante significativo. “A gente já tem, em Sergipe, o programa de inseminação de vacas leiteiras e esse convênio agora vem fazer com que tenhamos condições de termos prenhezes positiva em mais 3 mil vacas não apenas leiteiras, mas de corte. Isso é bom para o plantel de vacas de Sergipe, não apenas para o gado de leite, mas para o gado de corte” confirmou.

O Acordo de Cooperação Técnica visa a integração de esforços entre o Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca de Sergipe (Seagri) e sua vinculada a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), e a Conafer para a execução do plano + Pecuária Brasil, com vistas ao aprimoramento das ações que proporcionem o melhoramento genético do rebanho leiteiro e de corte de 30 municípios sergipanos.

Ações do Estado na Agropecuária

Em dezembro de 2021, o governador Belivaldo Chagas lançou o programa Pró-Campo. O conjunto de ações abrange recursos que superam R$ 100 milhões para fortalecimento da agricultura em Sergipe e melhoria da qualidade de vida dos homens e mulheres do campo, por meio de investimentos com foco no desenvolvimento social e econômico. Mais de 50 municípios sergipanos serão beneficiados.

Os investimentos do Pró-Campo estão divididos em três eixos: Infraestrutura no Campo, Desenvolvimento Rural Sustentável e Saneamento Rural, e serão executados sob a coordenação das secretarias de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e da Inclusão e Assistência Social (Seias), com apoio da Cohidro e Emdagro.

O programa prevê, no eixo Infraestrutura no Campo, um montante de R$ 58.007.310,58. Destes, serão investidos R$ 57.427.310,58 na infraestrutura em estradas e R$ 580.000,00 no programa Novo Lar (Rural). Já para o Desenvolvimento Rural e Sustentável, serão investidos R$ 25.414.206,42 distribuídos em Mecanização Agrícola e Agroindustrialização – R$ 16.691.315,73; Pró-Sertão Bacia Leiteira – R$ 3.700.000,00; PAA-Leite – R$ 3.751.374,86; Recuperação de Perímetros Irrigados – R$ 981.515,83; Melhoria Genética de Rebanhos – R$ 210.000,00; Bancos de Palma Forrageira – R$ 80.000,00. O terceiro eixo, Saneamento Rural, prevê um investimento de R$ 18.424.834,21 distribuídos em Sistemas de Abastecimento de Água – R$ 9.360.061,31; Recuperação de Aguadas – R$ 4.910.772,90; Sistemas de Dessalinização – R$ 3.374.000,00; e Recuperação de Barragens – R$ 780.000,00.

Foto: Mário Souza/Supec