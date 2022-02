Juiz da 25ª Vara Criminal Civil decide por manter Graciela Nienov na presidência do PTB

A 25ª Vara Criminal Civil, em Brasília, suspendeu, por tempo indeterminado, o resultado da reunião em que dirigentes do PTB ligados ao ex-deputado Roberto Jefferson tentaram derrubar, nesta sexta-feira, 11, a presidente nacional do partido, Graciela Nienov.

“No caso, a reunião objeto da lide encontra-se sub judice, de modo que como já assinalado, o provimento judicial ainda pode ser eficaz”, afirmou o juiz responsável pelo caso a partir de um pedido da direção do PTB.

Segundo os advogados do partido, isso significa que nenhuma decisão da reunião do grupo de Jefferson terá validade imediata. Ou seja, Graciela se mantém no comando do PTB até que a Justiça delibere sobre o mérito da questão.

São duas opções em jogo. A Justiça deve decidir se confirma a legitimidade do comando de Graciela ou se devolve o poder ao grupo do advogado Luiz Gustavo, principal aliado de Jefferson na movimentação contra a presidente do partido.

Os dirigentes do PTB, que fazem parte da equipe de Graciela, pediram anulação antes mesmo do início da reunião, ainda pela manhã. Mas como o pedido só foi analisado a tarde, quando a reunião já tinha acabado, o juiz declarou o resultado “subjúdice”

“Com a ampliação da cognição da matéria, a decisão poderá ser alterada, caso comprovado o prejuízo para a autora com a realização do ato ou outro fato superveniente”, explicou.

Foto assessoria

Por Luíza Passos