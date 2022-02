Laércio é homenageado por sua atuação a favor do agronegócio

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) foi homenageado com o ‘Mérito Agro’, concedido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), durante a solenidade de abertura do 1º Sealba Agroshow, realizado nesta sexta-feira, 10, no Parque Menezes Cunha, em Itabaiana. O evento acontece até este sábado e tem como objetivo canalizar de novos negócios, políticas públicas e troca de experiências entre agentes privados, empresas do setor e produtores rurais da região composta por municípios de Sergipe, Bahia e Alagoas.

O presidente da Faese, Ivan Sobral, destacou o trabalho de Laércio Oliveira como deputado federal e elencou algumas ações do parlamentar a favor do agronegócio. “Recentemente nós estivemos em Brasília e pleiteamos junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) a inclusão do consórcio milho/braquiária no zoneamento agrícola, e graças à ação de Laércio nós conseguimos. Foi uma grande conquista para o Estado. Ele destinou recursos para a construção do Centro de Biotecnologia da Reprodução Animal de Sergipe e atuou em Brasília pela conclusão do Terminal Pesqueiro de Aracaju. Ele é um agente importante para o agronegócio”, disse.

Para Laércio, receber a homenagem de um setor tão importante para a economia e o desenvolvimento do país, significa o reconhecimento do seu trabalho a favor do agronegócio sergipano. Ele lembrou o papel do Governo do Estado na valorização e incentivo aos produtores rurais. “Todas as ações empreendidas no agronegócio, e muitas delas visíveis, são consequência da ação do governador Belivaldo Chagas. O Banese Agro é um exemplo disso. É a diretriz do governador fazendo com que o banco oficial do Estado se aproxime do homem do campo. Existem eixos extremamente importantes que fortalecem a economia e o desenvolvimento do Estado aliado ao agronegócio”, destacou

Laércio também falou sobre a importância do Gás para impulsionar a economia e o setor do agro e seu papel junto ao Plano Nacional de Fertilizantes, que poderá trazer uma indústria para o Estado . “O Gás é muito importante para o agronegócio porque aqui se produz milhares de grãos. Hoje, a maior dificuldade que os produtores enfrentam são os fertilizantes, já que nós somos totalmente dependentes de importação, e a solução está em Sergipe porque nós temos os recursos necessários e a capacidade para receber uma indústria de fertilizantes porque nós temos um dos principais insumos para a indústria que é o gás”, apontou.

Defensor do agro

Ao longo do seu mandato, Laércio vem se destacando com várias ações que buscam a valorização do agronegócio sergipano, como a relatoria da Nova Lei do Gás; a Lei dos Fertilizantes; a liberação de emendas para a Agricultura Familiar; a destinação de R$ 1 milhão para a construção do Centro de Biotecnologia da Reprodução Animal de Sergipe; atuação junto ao Governo Federal pela conclusão do Terminal Pesqueiro de Aracaju, cujo leilão de concessão ocorrerá no dia 07/03.

O deputado também destinou Emendas Parlamentares para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), onde a produção da agricultura familiar é adquirida; Apoio ao novo Programa Nacional do Crédito Fundiário – Terra Brasil, programa de financiamento de compra de terras para pequenos agricultores; e incentivador do programa AgroResidência, que é um programa do Mapa em parceria com a UFS para facilitar inserção de recém egressos das ciências agrárias no mercado de trabalho.

Foto assessoria

Por André Carvalho