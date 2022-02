Motorista embriagado colide em uma viatura da Polícia Civil no município de Salgado, na SE-270

Um motorista embriagado foi encaminhado para a delegacia após se envolver em um acidente de trânsito na SE-270, no município de Salgado.

O acidente foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (11), no povoado Água Fria, quando um condutor embriagado colidiu em uma viatura da Polícia Civil.

Após realizar o teste do bafômetro, foi verificado que o condutor do veículo de passeio estava com 1,19mg/l de álcool.

O caso foi encaminhado para a delegacia para adoção das medidas cabíveis.

