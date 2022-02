“Não sou candidata, até que o grupo decida pelo meu nome”, afirma Carminha Paiva

A secretária da Assistência Social de Nossa Senhora do Socorro, Maria do Carmo Paiva, a Carminha, como é conhecida, disse durante entrevista ao radialista Raimundo Morais, na Liberdade FM, na manhã desta sexta-feira (11) que embora tenha seu nome tem sido citado para candidatura à Assembleia Legislativa, que não há nada decidido e que mesmo tendo seu nome citado em todo o estado, no momento não é candidata.

Sobre a sua ação à frente da secretaria, a Carminha disse que “durante essa pandemia, um momento difícil que infelizmente ainda estamos vivendo nós da Assistência não paramos, nossos técnicos foram para as ruas em busca ativa das pessoas em vulnerabilidade social, tiveram dias de distribuirmos 500 cestas básicas, assim, temos conseguido desenvolver um trabalho focado no lado humano, em coletividade, prezando pela parceria com as secretarias de saúde e educação, oferecendo aos usuários muito mais que apenas alimentos, mas também acesso aos serviços de encaminhamentos médicos quando necessário, por exemplo”, disse Carminha.

A secretária destacou a capacidade técnica que tem a pasta atualmente. “Tenho orgulho de dizer que sou a primeira secretária da assistência social atuando em Nossa Senhora do Socorro que é formada em Serviço Social, ou seja, sou técnica com conhecimento da política do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), algo que é importante para desenvolver um trabalho que defenda os direitos dos cidadãos. Além de termos outros técnicos que atuam voltados realmente para aqueles que necessitam cada vez mais de políticas públicas assistenciais efetivas”.

Após ser questionada sobre a possibilidade de uma candidatura para deputada estadual pelo agrupamento político do Prefeito Padre Inaldo, Carminha afirmou que não há nada decidido e que mesmo tendo seu nome citado em todo o estado, no momento não é candidata. “Não posso negar que fico feliz de ter meu nome citado para uma possível candidatura, pois acredito que isso é fruto do trabalho que tenho executado, bem como da pessoa que sou. Gosto de estar com o povo, com os mais humildes, com aqueles que estão na luta diariamente por melhores condições de vida, também porque me identifico com eles, já que vim de família humilde e sei como a vida pode ser difícil. Mas quero destacar que não sou candidata, não tenho conversado sobre isso com lideranças políticas, não tenho nenhum acordo fechado. Claro que meu nome está disponível e se o grupo assim decidir estarei disposta a encarar mais esse desafio com muita honra e coragem. Portanto, não sou candidata a nada até que o grupo decida pelo meu nome. No momento estou secretária de assistência social em Nossa Senhora do Socorro com muito trabalho a ser feito”, concluiu.