Prefeito Edvaldo entrega infraestrutura do loteamento Moema Mary

O prefeito Edvaldo Nogueira entregou, na tarde desta sexta-feira, 11, uma obra que transformou o loteamento Moema Mary, no bairro Dom Luciano, zona Norte da capital. O gestor inaugurou a infraestrutura completa das ruas, pondo fim ao sofrimento de famílias que, por muitos anos, viveram em meio à poeira, à lama, e a um ambiente insalubre. A conclusão das intervenções urbanísticas, que mudaram a face de 18 vias, além de parte da rua São Francisco, é mais um compromisso firmado por Edvaldo com os aracajuanos que se concretiza. Ao todo, foram investidos mais de R$ 5 milhões no projeto, somando as quatro etapas.

“Este é um momento de grande felicidade para mim porque estamos inaugurando mais uma obra na zona Norte. Aqui não entrava carro, as pessoas tinham grande dificuldade de locomoção e a falta de infraestrutura deste loteamento era um dos motivos para alagamentos na Euclides Figueiredo porque, quando chovia, a lama descia e obstruía os canais. Então, esta obra, somada a todas as outras que já fizemos nesta localidade e as que ainda estamos concluindo, representa uma verdadeira transformação que fizemos nesta região. E fico muito feliz porque sei a importância que tem para os moradores, que agora vivem com dignidade”, destacou Edvaldo.

Sonho realizado

Moradora do loteamento há 44 anos, a dona de casa Maria Elenilde comemorou a conclusão da obra. “Antes não tínhamos saneamento básico. Vivíamos com a rede de esgoto aberta, em condições difíceis. Hoje, nossa realidade é outra. Temos esgotamento sanitário, ruas pavimentadas e uma iluminação maravilhosa. O loteamento está muito mais bonito. Nasci aqui e agora tenho orgulho de dizer que moro no Moema Mary”, expressou.

A dona de casa Lurdes de Mattos, mora no local há cinco anos, mas também afirmou ter vivido momentos de dificuldades. “Era só poeira e lama. Tínhamos de sair descalços para manter os sapatos limpos. É difícil até lembrar. Hoje está uma maravilha. Até pela iluminação, que nos dá mais segurança. É só felicidade”, afirmou.

Transformação

A obra que modificou por completo a localidade foi dividida em etapas, em virtude da complexidade. Foram contempladas as ruas A, B, C, D, D1, E, E1, F, G, G1, H, J, K, L, M, N, W, Z e parte da rua São Francisco. Em todas as vias foram implantadas as redes de drenagem e esgotamento sanitário, além da pavimentação. Também foram construídos passeios com acessibilidade (faixas e rampas de acesso) e instalada iluminação com tecnologia de LED. As vias contam, ainda, com sinalização vertical e horizontal. Ao todo, foram investidos R$ 5.096.968,64.

“Esta obra foi dividida em quatro etapas por causa da complexidade. Iniciamos em 2018 e fomos avançando para que todo o loteamento Moema Mary fosse contemplado. Este é um loteamento muito antigo, surgiu há mais de 20 anos, e sempre sofreu por ser uma área muito íngreme, com erosão. Inclusive, com uma piçarreira na parte de cima que, quando chovia, jogava lama e cascalho em toda localidade. Então, primeiro fizemos a contenção dessa piçarreira, com a construção de um muro, e depois seguimos para a infraestrutura de todas as ruas do bairro”, detalhou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

Acompanharam a entrega da obra a vice-prefeita, Katarina Feitoza, o ex-governador Jackson Barreto, o ex-deputado federal Adelson Barreto, os vereadores Vinícius Porto, Antônio Bittencourt (líder da bancada de situação), Soneca, Pastor Diego, Fábio Meireles, Sávio Neto de Vardo, além de moradores da comunidade.

Fotos Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga