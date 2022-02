Prefeitura entrega o terceiro prédio escolar reformado dentro do Programa Acelera Simão Dias

Nesta sexta-feira, 11 de fevereiro, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, entregou a obra de reforma de mais um prédio escolar no município, desta feita, a Escola Maria Rabelo Barreto, situada no Povoado Salobra.

A escola ganhou nova pintura, melhorias nos banheiros e telhado, além das salas de aula. A prefeitura também promoveu adequações elétricas e hidráulicas e construiu a calçada na entrada do prédio, dentre outras intervenções.

A unidade de ensino é a terceira já entregue em Simão Dias durante a gestão Nossa Força, Nossa Gente, e faz parte do projeto da SEMEC de retorno das aulas presenciais ainda no primeiro semestre. As outras unidades entregues foram a Escola Maria Eloísa Batista Santos, localizada no Povoado Sítio Alto e a Creche Manoel José de Matos no Conjunto Caçula Valadares.

Desde o ano passado, a Prefeitura de Simão Dias vem investindo para melhorar o ambiente escolar para estudantes, professores e funcionários da Educação. Outras escolas também foram contempladas e atualmente passam por reformas e ampliações: Otaviana Odíllia da Silveira (Pov. Brinquinho), Fabrício Policarpo do Nascimento (Pov. Caiça de Cima), Desembargador Gervásio Prata de Carvalho (Pov. Curral dos Bois), Genésio Chagas (Pov. Cumbe II), Prof. José Celestino dos Santos (Pov. Mata do Peru) e Emílio Rocha (Pov. Lagoa Seca).

“Estamos preparando o retorno das aulas presenciais no município e fazendo a nossa parte no tocante a promoção de uma Educação pública de qualidade. Assim que retornar o período das aulas, os nossos alunos terão um ambiente escolar mais humanizado que facilitará o bom aprendizado”, declarou o prefeito Cristiano Viana.

O ato de reinauguração aconteceu na própria instituição de ensino e além do prefeito municipal, Cristiano Viana, contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, da secretária de Educação de Educação e Cultura, Angela Siqueira, demais secretários municipais, do deputado estadual Luciano Pimentel, ex-deputado federal Valadares Filho, vereadores, colaboradores e a população do povoado Salobra.

