Sealba Agroshow potencializa negócios, políticas públicas e capacitação de produtores

A Federação da Agricultura do Estado de Sergipe (Faese) abriu oficialmente, nesta sexta-feira (11), o 1ª Sealba Agroshow, no Parque Menezes Cunha, em Itabaiana, no agreste sergipano. O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, participou da solenidade acompanhado de diversas autoridades públicas. Com o hino tocado pela Orquestra Filarmônica Nossa Senhora da Conceição.

Em sua primeira edição, o evento já demonstra seu potencial como canalizador de novos negócios, políticas públicas e troca de experiências entre agentes privados, empresas do setor e produtores rurais da região composta por municípios de Sergipe, Alagoas e Bahia. Somente no segundo dia de evento, cerca de 6 mil pessoas compareceram ao Sealba Agroshow, superando a expectativa de público por dia.

São mais de 100 expositores e especialistas participando da feira durante os três dias, o que deve movimentar cerca de R$ 50 milhões em negócios, além de debater o potencial agrícola da região. “Tudo isso só demonstra o nível de desenvolvimento do setor, que tanto emprego e renda gera para os sergipanos”, enfatizou o governador Belivaldo Chagas, valorizando a iniciativa da Faese.

Um dos contratos assinados com o Banco do Nordeste durante a abertura oficial foi a do produtor rural de Tobias Barreto, José Marcos de Andrade, com a aquisição de uma colheitadeira de grãos, ao custo de 1 milhão e 300 mil reais.

O Sealba Agroshow é correalizado pelo Sebrae Sergipe, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/Sergipe) e a Prefeitura de Itabaiana. A cerimônia de abertura também foi marcada por homenagens a agentes públicos e empreendedores, com atuação direta no fortalecimento da cadeia produtiva sergipana.

“Podemos dizer, que o Sealba Agroshow já é um sucesso, tanto de público, quanto de negócios como também com informação de qualidade, já que temos, durante todos os dias, muitas palestras e oficinas para o produtor rural.”, reforçou o presidente do Sistema Faese/Senar Ivan Sobral.

Durante a abertura, a Secretaria da Agricultura de Sergipe (Seagri) assinou termo de cooperação técnica entre Governo do Estado e a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer/BR) para a execução do Plano + Pecuária Brasil. A parceria vai garantir melhorias na qualidade do rebanho sergipano, referência no gado bovino do Nordeste, com até 3 mil prenhezes em 30 municípios.

A Sealba Agroshow conta com patrocínio do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Governo de Sergipe, Banese, Banco do Nordeste e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

A programação do Sealba AgroShow finaliza neste sábado (12):

12/02 às 9h- Encontro do Agronegócio Sergipano

Panorama do mercado de grãos -Pesquisador Mauro Osaki (Cepea/USP)

Perspectivas para o mercado pecuário -Lygia Pimentel (Diretora da Agrifatto)

Manejo Racional de Pastagens: Resultados da aplicação no Sealba -Engenheiro Agrônomo André Sorio (Sebrae)

Na sala de palestras, tem programação para o turismo rural e ainda uma palestra sobre Segurança integrada com tecnologia em área rural e Porte e aquisição de armas. Ao fim da tarde, teremos ainda a participação de Percílio, do Parque dos Falcões.

Acesse a programação completa: https://faese.org.br/sealbaagroshow/programacao/

Por Sâmara Fagundes