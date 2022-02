Tamille Garcia desvenda em websérie as curiosidades do Sergipe

Projeto produzido pela Mynd conta com 12 episódios que serão exibidos no IGTV da influenciadora

A influenciadora digital Tamille Garcia, que possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, estreia nesta quinta-feira (10) a sua primeira websérie: o “Na Estrada com Tamille Garcia – Sergipe”. O projeto, que conta com 12 episódios, vai desvendar algumas curiosidades da cultura sergipana e revelar os principais pontos turísticos e históricos do estado. Os vídeos, que foram criados e produzidos pela Mynd, maior agência de marketing de influência e entretenimento do país e que completa cinco anos em 2022, serão veiculados no IGTV da influenciadora a cada três dias.

“Eu nasci na Bahia, mas fui criada em Sergipe. Me sinto cidadã do estado e tenho muito orgulho de apresentar cada cantinho dele para o público. São muitos pontos históricos, belezas naturais e uma grande riqueza de informações a cada local que passamos. Fico muito feliz de levar a cultura e a diversidade do Nordeste para cada vez mais longe”, conta Tamille.

Entre os pontos turísticos de Sergipe visitados por Tamille, mais conhecida por Migles por seus seguidores, estão: o Museu da Gente Sergipana; uma casa de Forró; São Cristóvão, que possui o primeiro Cristo Redentor; os Cânions; as Karrancas; algumas praias; entre outros. Além de valorizar a cultura sergipana, a influenciadora também trará personalidades locais da música para a websérie.

Com um núcleo especializado em artistas e influenciadores das regiões Norte e Nordeste do Brasil, a Mynd está sempre atenta em proporcionar aos talentos oportunidades de crescimento e resultados para as marcas.

“Essa websérie é apenas o início de um projeto que esperamos que cresça ainda mais. Nós começamos por Sergipe, conhecido carinhosamente como o país do Forró e onde está alocado o nosso gerente artístico Luis Dahora, mas queremos mostrar a história e os principais pontos turísticos de outros estados do Nordeste. A cultura da região é muito valiosa e merece ganhar espaço e destaque no Brasil”, explica Dani Tavares, Head do Núcleo Norte e Nordeste da Mynd.

Sobre a Mynd

Dos sócios Fátima Pissarra, Preta Gil e Carlos Scappini, a Mynd é a maior agência de marketing de influência e entretenimento do país. Ela auxilia empresas e agências na identificação de oportunidades, planejamento de estratégias e execução de projetos publicitários, unindo música, entretenimento, artistas e influenciadores. Também conta com um casting exclusivo, composto por mais de 350 grandes nomes do cenário nacional e internacional, e atua com gestão de imagem e desenvolvimento de estratégias individuais dos artistas, identificando oportunidades no mercado publicitário com marcas que tenham fit com os perfis. Neste ano, ela completa cinco anos no mercado.

Foto Marcia Aguiar

Por Paula Sá