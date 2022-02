Vereador aciona o Ministério Público em busca de soluções na área da educação em Aracaju

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) participou de uma reunião virtual com o Ministério Público do Estado, representado pelo promotor da área educacional, Orlando Rochadel, nesta quarta-feira, 9 de fevereiro. O parlamentar levou ao conhecimento do magistrado diversas denúncias e centenas de reclamações que ele recebeu da população de mães que moram na Zona de Expansão de Aracaju e de outras regiões também, que não conseguiram matricular seus filhos em escolas próximas, inclusive alunos com necessidades especiais. Centenas de estudantes não conseguiram garantir matrícula na rede pública.

“Conversamos também sobre o fornecimento das fardas escolares para os alunos da rede municipal de ensino. Muitas mães foram afetadas por conta da pandemia e estão com dificuldades financeiras para adquirir o fardamento e alguns materiais pedagógicos. Estou buscando solução para o problema desde a semana passada. Já protocolei uma indicação para que a Prefeitura de Aracaju destine anualmente um valor exclusivo para a aquisição de fardamentos e material escolar que deverão ser fornecidos aos alunos da rede municipal de ensino”, explica.

Durante a reunião, o promotor esclareceu que devem haver vagas para todos os estudantes do ensino fundamental, sob pena de o Ministério Público Estadual ajuizar ação judicial para garantir esse direito. “Firmamos ainda um termo de audiência com outras questões relacionadas a educação no município aracajuano que serão enviadas aos órgãos públicos responsáveis. Agradeço atenção do promotor e vou continuar acompanhando a situação de perto”, garante.

Foto: Assessoria de Imprensa

Por Fredson Navarro