Área de Proteção à Prática do Ciclismo volta a funcionar na terça, 15

A partir da próxima terça-feira, dia 15, o projeto da Área de Proteção à Prática do Ciclismo (APPC) será retomado na Orla da Atalaia. O funcionamento da área estava temporariamente suspenso devido à obra de recapeamento da avenida Santos Dumont, que está sendo executada pela Prefeitura de Aracaju na avenida Santos Dumont.

Com a retomada da APPC nas terças e quintas-feiras, das 4h30 às 6h30, e aos sábado das 5h às 10h, haverá o fechamento temporário e parcial da avenida Santos Dumont, no sentido Sul/Norte, no trecho entre o antigo Hotel Parque dos Coqueiros e o Oceanário de Sergipe, para a prática de ciclismo.

O objetivo da APPC, explica o superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles, é incentivar a prática de esportes, de forma segura, na capital sergipana. “A obra de recapeamento da avenida está em fase final e na próxima semana a APPC será retomada. A população poderá voltar a utilizar o espaço para a prática segura de suas atividades e os agentes da SMTT estarão nos bloqueios fazendo a sinalização e a orientação. Importante os condutores redobrarem a atenção ao passarem pela região nos dias da APPC”, orienta.

Fonte: AAN