Banco Central libera nesta segunda-feira o site para consulta a dinheiro esquecido em bancos

O Banco Central vai liberar, a partir de segunda-feira (14), um novo site para consulta a valores esquecidos em bancos por pessoas físicas e jurídicas. A estimativa é de que haja R$ 4 bilhões a serem devolvidos a 28 milhões de consumidores e empresas só nesta primeira fase. A quantia total chega a R$ 8 bilhões.

Caso o usuário confirme que tem valores a resgatar, receberá uma data para reconhecer a quantia desses valores e para solicitar a transferência a partir do dia 7 de março. Para iniciar a consulta, é preciso que o cidadão tenha uma conta no site do governo e utilize seu CPF ou CNPJ.

Crie uma conta no Gov.br

Ter uma conta no login no Gov.br é necessário para solicitar os recursos financeiros, segundo o BC.

Para fazer o cadastro gratuito, basta acessar o site pelo link acima ou pelos aplicativos da plataforma, que podem ser baixados tanto pelo Google Play, para usuários de Android, quanto pela Apple Store, para usuários de iPhone.

A conta gov.br tem três níveis de segurança e acesso: bronze, prata e ouro.

Com informações da CNN Brasil e do G1