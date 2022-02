CPTran e Força Tática prendem um condutor embriagado envolvido em acidente de trânsito

A Polícia Militar de Sergipe registrou neste sábado (12), um acidente de trânsito, por volta das 22:50hs, na Avenida Melicio Machado, bairro Aeroporto, em Aracaju.

Foi um abalroamento transversal, envolvendo um FIAT/Pálio e uma motocicleta HONDA/CG Fan 150.

O condutor do automóvel realizou teste com aparelho etilômetro, sendo constatado 0,80 mg/L, e conduzido à Central de Flagrantes pela equipe do Tático 62, cuja viatura encontrava-se estacionada, sendo atingida pelos veículos envolvidos no acidente. O motociclista também realizou teste com aparelho etilômetro, sendo constatado 0,00 mg/L.

O automóvel foi recolhido ao pátio do Barradas&Queiroz, por encontrar-se com o licenciamento atrasado. Todos os procedimentos administrativos foram realizados pela Guarnição do Tático 62, que ao realizar abordagem no automóvel encontrou e apreendeu uma arma de fogo.

Fonte e foto CPTran