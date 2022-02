Laércio entrega trator para associação em Indiaroba

Reafirmando seu compromisso com os pequenos agricultores sergipanos e com o desenvolvimento do Estado de Sergipe, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) realizou a entrega de um trator agrícola para a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Assentamento Bom Jesus, de Indiaroba, nesta sexta-feira, 20. O equipamento foi adquirido através de uma emenda de sua autoria no valor de R$ 204 mil via Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf).

O trator agrícola servirá para o preparo de solo, redução de custos, além de possibilitar o aumento de produção e, consequentemente, a geração de emprego e renda para os pequenos produtores. “Foi com muita satisfação que recebemos esse equipamento, conseguido através do deputado Laércio Oliveira. É um sonho que se torna realidade e que irá melhorar a qualidade de vida dos produtores e agricultores familiares desse assentamento. Hoje, temos a certeza que iramos plantar em tempo hábil e atender as nossas necessidades”, disse Antônio Adilson Menezes.

Para Laércio, é mais um compromisso assumido pelo seu mandato. “Vim aqui trazer mais esse benefício para a comunidade que trabalha com a agricultura familiar, o trabalhador que vai garantir no seu pedaço de chão o sustento da sua família. Eles precisam de apoio e é por isso que estou aqui. Esse trator será partilhado por todos os assentados que vão tirar a sua produção e comercializar para todo o Estado de Sergipe. Isso tem um valor profundo e eu fico feliz por ser um dos agentes que mais promove essa política”, afirmou o deputado.

“É uma grande honra e uma conquista que essa comunidade recebeu. Uma contribuição do deputado Laércio Oliveira, a quem somos gratos. Ele foi um canal aberto para todos nós agricultores. Esse trator contribuirá muito para a vida e o sustento dessas pessoas que necessitam muito de um aparelho agrícola para sobreviver”, disse o agricultor Marcos Messias. “Quero agradecer a Laércio por este presente, pois nós passamos por muitas dificuldades para conseguir esse trator, e hoje ele está aqui’, afirmou Ane Karoline.

Foto assessoria

Por André Carvalho