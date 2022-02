Maria pede ao Governo que sinalize e ilumine a antiga Rodovia

Preocupada com os constantes acidentes, também, solicita melhoria na sinalização de trechos da SE-170

Demonstrando a necessidade de garantir segurança aos condutores e pedestres que transitam pelas estradas sergipanas, por meio de duas Indicações, a deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) solicitou ao Governo do Estado, a sinalização e iluminação da Rodovia Inácio Barbosa, antiga Rodovia José Sarney, em Aracaju, especialmente as rótulas e trevos; e a melhoria na sinalização dos trechos onde estão ocorrendo as obras de revitalização da SE-170.

“Uma semana após termos dado entrada nesta propositura, acompanhamos a notícia do acidente que levou à óbito um jovem empresário sergipano. Para nós isso é lamentável e reforça a necessidade de que providências urgentes sejam tomadas no sentido de sinalizar e iluminar toda essa região, cujo fluxo de veículos é intenso, sobretudo, nos finais de semana”, afirmou Maria, referindo-se à Rodovia Inácio Barbosa.

A parlamentar explicou que, também, solicitou melhorias na sinalização da SE-170, nos pontos que estão sendo revitalizados, considerando que a malha rodoviária é o principal meio de interligação e circulação de pessoas e carga. “Uma rodovia em boas condições favorece a segurança das pessoas que transitam por ela”, observou.

Há anos, Maria Mendonça tem feito alertas acerca dos riscos promovidos pela inexistência de condições de tráfego da Rodovia SE 170 e João Paulo II, que ligam os Municípios de Lagarto, São Domingos, Campo do Brito e Itabaiana e que tem motivado inúmeros acidentes automobilísticos, os quais muitas vezes têm ceifado diversas vidas.

“Recentemente, num intervalo de 15 dias, foram registradas duas mortes em decorrência de acidentes, dada a precariedade na sinalização ou até mesmo a inexistência dela em parte do percurso. Não podemos mais continuar assistindo a tudo isso de forma inerte. É preciso agir para que mantenhamos as estradas em condições adequadas de tráfego, pois do contrário, os gastos com saúde tendem a se avolumar mais e mais”, frisou Maria Mendonça.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça