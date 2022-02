No Sealba Agroshow, Zezinho Sobral é homenageado

Diante dos amplos resultados em seu mandato na Assembleia Legislativa em defesa das bandeiras da agricultura, da agropecuária e do desenvolvimento econômico, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) recebeu a placa de Honra ao Mérito Agro, dado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Sergipe (Faese/Senar). A entrega ocorreu durante a Sealba Agroshow, evento que ocorre em Itabaiana e reúne todo segmento do agronegócio de Sergipe, Bahia e Alagoas.

“O agro é solidário. Esta pandemia provou o quanto a agricultura é essencial e imprescindível para o povo brasileiro. O trabalhador e a trabalhadora do campo estiveram e sempre estão sol a sol produzindo, transportando e levando comida à mesa do brasileiro. Por essas pessoas que fazem o campo brilhar, trabalho muito e me esforço bastante para dar resultados e fortalecer o setor. Sou muito grato pela homenagem e honrarei com muito trabalho”, comemorou.

Desde quando iniciou o mandato na Assembleia Legislativa em 2019, Zezinho Sobral sempre esteve à frente de pautas e ações voltadas ao agro. Dentre os inúmeros projetos aprovados e defesas exitosas estão a Lei das Queijarias, Lei das Casas de Farinha, Lei de Licenciamento Ambiental para Carcinicultura, Lei que identifica água mineral e água de sais, Lei de Licenciamento Ambiental para atividade agrosilvopastoris, Lei que inclui Leite de Cabra na Merenda Escolar da Rede Estadual. Zezinho Sobral também vem defendendo a abertura do Terminal Pesqueiro, fez indicações para rede de abastecimento de água no interior (principalmente na zona rural), ações voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar, defesa para redução e prorrogação da alíquota de 2% do ICMS do milho em grãos em Sergipe, defesa para a implantação do Zoneamento Econômico-Ecológico Costeiro do Litoral Sul de Sergipe, instituição do Dia do Produtor Rural (01 de agosto), correção do licenciamento ambiental para atividades agrosilvopastoris, envio de emendas impositivas para municípios sergipanos, e muitos outros resultados.

“Em todos esses anos, é minha obrigação diária prestar contas do meu trabalho e dos resultados para todos os sergipanos. É gratificante ver que a agricultura é um segmento que tem gerado saldos positivos para os produtores e a balança comercial de Sergipe. A redução do ICMS do milho, a legislação de licenciamento ambiental e de gerenciamento costeiro e a Lei das Queijarias Artesanais são alguns dos exemplos que fortalecem os trabalhadores do campo”, celebrou Zezinho Sobral.

De acordo com Ivan Sobral, presidente da Faese, a homenagem ao deputado Zezinho Sobral é um reconhecimento ao trabalho do parlamentar frente às pautas da agricultura, o respeito ao pequeno, médio e grande produtor, e pelos projetos aprovados e sancionados voltados à agricultura e por sempre abrir as portas para intermediar o diálogo entre a Federação, cooperativas, produtores e o governo do Estado.

“Zezinho Sobral é um grande parceiro do agro. Ele não mede esforços para atender o segmento pois ele conhece a atividade, acredita no potencial da agricultura e sabe que é preciso sempre estimular o agro, que é o grande responsável pela balança comercial do Brasil e um grande gerador de empregos e renda. Nada mais justo que essa homenagem a quem veste a camisa do agro e sempre apoia”, afirmou o presidente da Faese.

Ascom – Deputado Zezinho Sobral