Sealba AgroShow: confira o que aconteceu no último dia do evento no município de Itabaiana

Terminou neste sábado (12) o Sealba AgroShow, maior evento do agronegócio da região. Durante os três dias do evento, Itabaiana foi o palco de diversas ações em prol do agronegócio. Foram realizadas palestras objetivando incentivar o agricultor a conhecer de perto as novas tecnologias que ajudam o grande e pequeno agricultor a desempenhar um melhor plantio.

Para o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, o balanço do evento foi bastante positivo e influenciou bastante no que diz respeito ao turismo e ao comércio local.

“Já podemos afirmar que Itabaiana é a capital do agronegócio. Recebemos pessoas de todo país que vieram a nossa cidade para prestigiar esse grande evento. Foram movimentados cerca de R$ 50 milhões de negócios, o que demostra o sucesso que foi o AgroShow”, disse.

O secretário municipal de Agricultura, Erotildes de Jesus, ressaltou que o agronegócio é o ramo que mais tem crescido no país. “Me sinto bastante satisfeito por estar secretário de Agricultura de Itabaiana neste momento. O AgroShow já nasceu grande”, afirmou.

O presidente nacional da Associação Brasileira de Criação da Raça Santa Gertrude, Gustavo Barreto, mostrou-se bastante satisfeito com o Sealba AgroShow e impressionado com o volume de pessoas que frequentaram o evento durante os três dias.

“A Federação de Agricultura e o Governo de Itabaiana fizeram um trabalho muito bom. O evento já nasceu grande. Divulguei no Brasil todo. Uma ação como essa engradece nossa pecuária a agricultura”, disse.

O deputado federal Laércio Oliveira avaliou que o evento é um presente de Itabaiana para o Brasil inteiro. “Assistimos nesses três dias pessoas que acreditam no agronegócio. As pessoas dos outros estados saíram daqui satisfeitos. Próximo ano teremos uma feira muito maior que a deste ano porque todos saíram convictos que o AgroShow é a maior vitrine do agronegócio”, disse.

Laércio ainda ressaltou o esforço do prefeito Adailton Sousa em trazer o Sealba AgroShow para o município serrano. “O prefeito Adailton é uma pessoa diferenciada. É um prefeito diferente de todos os outros que conheci. Ele tem uma capacidade de gestão extraordinária. Tem visão para enxergar aquilo que é próspero e procurar aplicar isso da melhor maneira possível. O prefeito Adailton enxergou que este projeto é vencedor. Agradeço muito a ele por ter esse olhar progressista”,disse.

O deputado federal Bosco Costa também esteve no evento e enalteceu o importante papel que a FAESE e o Governo de Itabaiana realizaram. “Estamos muito felizes com tudo que está acontecendo em Itabaiana. O AgroShow realmente foi um show de negócios e de bastante conhecimento”, avaliou.

Fonte e foto assessoria