Vôlei Sentado: Atletas contam como está sendo a experiência

Após quase seis anos, a Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) voltou a convocar a seleção de base, formada por paratletas com idade inferior a 23 anos, para treinarem no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, no período de 6 a 13 de fevereiro. Nestes dias, as futuras promessas do vôlei sentado revelaram a experiência de vestir a camisa verde e amarela.

O mais velho e mais experiente entre os novatos, o jogador de Porto Alegre/RS, Luiz Fernando Boeira, 22 anos, conta como está vivenciando o processo. “Sempre joguei vôlei convencional, depois da amputação vim para o vôlei sentado e foi uma adaptação muito boa. Esta é a primeira vez que sou convocado para uma seleção e está sendo um trabalho excepcional, muito bom e tenho certeza que irei evoluir bastante”, disse.

O atleta ainda comentou como foi participar do Campeonato Brasileiro Série Ouro. “No ano passado participei do Brasileiro Série Ouro com o CIEP, time de Sergipe. Treinei com a equipe em preparação para o Brasileiro e acredito que depois disso, deslanchei. Evolui bastante, tanto no deslocamento, que é o principal da modalidade, como ataque e bloqueio”, acrescentou Luiz Fernando.

Com apenas 14 anos, o jovem atleta comentou a experiência de vida que está vivenciando durante a semana de treinamento da seleção de base. “Comecei a jogar vôlei sentado há três anos, lá em Barueri, mas, esta semana de treinamento mudou tudo. Está sendo bem emocionante e estou bastante feliz. Achei que iria levar umas boladas, mais não foi assim, está sendo maravilhoso. Acredito que evoluí muito e ainda sei que tenho que melhorar no toque, no passe e no ataque”, frisou Isac Félix.

A preparação dos atletas ficou por conta de dois treinadores, Tony dos Santos e Jorge Miranda, que neste primeiro contato com a seleção de base adicionaram um ritmo de treinos intensos. “É uma garotada nova, muitos tiveram contato com o esporte há pouco tempo, e a extremidade de idades, que varia de 14 a 23 anos, é muito grande. Precisamos trabalhar com um maio termo. O grupo é muito bom, tem uma excelente qualidade técnica”, afirmou Tony.

Jorge informou que outros atletas ainda serão testados na seleção de base. “Está prevista mais duas fases de treinamentos, ainda no primeiro semestre, onde poderemos testar novos garotos e formar uma equipe concreta. Nosso objetivo é no final do ano participar de um evento internacional, que é o ParaPan de vôlei sentado”, finalizou.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso