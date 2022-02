Aracaju realizará Dia D da Família para vacinação contra covid

A Prefeitura de Aracaju realizará, neste sábado, dia 19, uma programação especial para alcançar todos os aracajuanos com a vacina contra a covid-19. O Dia D da Família foi anunciado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta segunda-feira, 14, e garantirá o acesso à primeira e segunda doses, além da dose de reforço, a toda população vacinável, acima de 5 anos. Serão disponibilizados 11 postos de vacinação, das 8h às 16h.

“Neste fim de semana, realizaremos uma importante ação. Faremos o Dia D da Família para que todos os aracajuanos que ainda não se vacinaram ou estão com o esquema vacinal incompleto, possam receber o imunizante. Desta forma, no sábado, estaremos com seis Unidades Básicas de Saúde e cinco pontos fixos, em funcionamento, das 8h às 16h, para que todos tenham acesso à vacina. É muito importante que os aracajuanos, que se enquadram neste grupo, se vacinem. Somente com toda a população imunizada poderemos vencer o coronavírus”, destacou Edvaldo.

Para a programação especial, no sábado, dia 19, serão ofertados 11 locais, sendo cinco pontos fixos de vacinação e seis Unidades Básicas de Saúde. São eles: Escola Municipal José Carlos Teixeira; Estação Cidadania; Aracaju Parque Shopping; Shopping Riomar; Shopping Jardins; UBS Augusto Franco; UBS Manoel de Souza; UBS Santa Terezinha; UBS Carlos Fernandes; UBS Edézio Vieira de Melo; e UBS Celso Daniel. Já durante a semana, a vacinação ocorrerá normalmente, nas 44 Unidades Básicas de Saúde da capital.

Para receber a vacina, é necessário apresentar comprovante de residência da capital, documento com foto, cartão SUS e cartão de vacinação (se tiver). Para crianças, é preciso apresentar documento de identificação (RG ou certidão de Nascimento), cartão de vacinação, além da documentação do pai, mãe ou responsável.

Em todos os postos serão disponibilizadas vacinas para crianças de 5 a 11 anos, primeira e segunda doses para pessoas acima de 12 anos, e dose de reforço para quem recebeu segunda dose há quatro meses.

Dados de Aracaju

Atualmente, Aracaju registra 552.823 pessoas vacinadas contra a covid-19, com a primeira dose, e 488.275 pessoas com o ciclo de imunização completo (duas doses). Com relação ao público infantil, a capital sergipana imunizou 27.692 crianças, de 5 a 11 anos, com a primeira dose. Já sobre os faltantes, 75.204 pessoas, a partir de 12 anos, estão com imunização incompleta na capital. Desse quantitativo, 11.046 têm entre 12 e 17 anos e 35.260 acima de 18 anos.

