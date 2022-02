Carnaval 2022: escolas particulares, comércio e bancos não irão funcionar no estado de  Sergipe

O Governo do Estado suspendeu os pontos facultativos dos dias 28 de fevereiro, 1º e 02 de março, referentes ao período de Carnaval. O decreto prorroga as demais medidas de restrição e enfrentamento à Covid-19, que já estavam em vigor, em especial a última, de 31 de janeiro, que trata sobre o período entre 07 de fevereiro e 07 de março.

Já o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Brenno Barreto, informou que o ponto facultativo do Carnaval deve ser mantido entre os lojistas do Centro de Aracaju. A decisão contraria o decreto do governo que suspendeu o ponto facultativo para os servidores públicos durante o período carnavalesco.

O fechamento nesses dois dias foi confirmado pelo Sindicato dos Comerciários de Sergipe, Ronildo Almeida, e segundo ele, acontece por conta de um acordo coletivo firmado entre os Sindicato dos Lojistas e o Sindicato dos comerciários de Sergipe.

O centro comercial de Aracaju, assim como os shoppings centers estarão fechados nos dias 28 de fevereiro e 1° de março. Na quarta-feira de cinzas (02) funcionam normalmente.

Na segunda e terça-feira de carnaval, as agências bancárias também não funcionam em Sergipe. De acordo com o Sindicato dos Bancários no estado, o funcionamento será retomado na quarta-feira de cinzas a partir do meio dia.

As instituições de ensino da rede particular ficam fechadas de segunda a quarta-feira e retomam o funcionamento na quinta-feira (03).