Correios abre credenciamento para empresas participarem do Exporta Fácil +

Os Correios iniciaram a fase de credenciamento de empresas que tenham interesse em participar de propostas para operacionalização das remessas internacionais pelo Exporta Fácil +. A previsão é que a plataforma online para cotações pelos exportadores brasileiros seja disponibilizada no segundo semestre deste ano.

Com o modelo logístico compartilhado proporcionado pelo Exporta Fácil +, os exportadores estarão mais integrados ao mercado externo, alcançado ganhos em competitividade. Isso porque se trata de uma solução customizável para exportação por qualquer modal de transporte disponível, sem as limitações de peso e dimensões aplicadas às remessas postais.

De maneira simples e rápida, lojistas conseguirão fazer cotações na plataforma virtual dos Correios, que estará conectada a uma rede de empresas de logística internacional. A nova solução ofertará também outros serviços voltados às necessidades dos exportadores, tais como: atendimento especializado, indicação de seguro, coleta, transporte local e internacional, desembaraço aduaneiro no Brasil e no país de destino, entrega em local designado, redirecionamento, e devolução à origem ou o refugo de remessas não entregues. O cliente poderá contratar ainda serviços especializados de consultoria e de preparação de documentos para exportação.

A plataforma online possibilitará ao exportador brasileiro acessar, em um só local, a proposta que melhor atende suas demandas, imprimindo maior celeridade ao processo de escolha e interação entre empresas brasileiras e os operadores logísticos cadastrados na plataforma da estatal.

Empresas logísticas interessadas podem consultar o edital e concluir o credenciamento no site da estatal. Basta optar por “Chamamento Público”, no campo “Modalidade”, e por “Correios Sede”, no campo “Dependência”. A iniciativa é mais uma inovação do portfólio dos Correios, que segue com a missão de apoiar o empreendedor nacional e ampliar a inserção do Brasil no comércio internacional.

