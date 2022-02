Dia Internacional da Doação de Livros, saiba onde doar em Aracaju

Nesta segunda-feira, 14, é comemorado o Dia Internacional de Doação de Livros, dia de doar, trocar e compartilhar histórias. O vereador Binho ressalta a importância da data, pois seu objetivo é o incentivo da leitura e da solidariedade.

“Neste dia de doação de livros, é de suma importância que voltemos nossos olhares para a importância de incentivar a leitura e de levar essa oportunidade para aqueles que mais precisam, e que muitas vezes não tem acesso aos livros, que em sua maioria são caros e estão distante da realidade de muitas pessoas, especialmente de jovens e crianças carentes. Vale lembrar que doar é um ato de amor” destacou o vereador.

Para Binho, o dia internacional da doação de livros vai além do estímulo à leitura e à solidariedade. Ele abrange a importância da sustentabilidade, do cuidado com o meio ambiente, e da importância de desestimular o consumismo, ressaltando a importância da troca e da doação.

Uma boa opção para doar livros é procurar uma biblioteca pública. Em Aracaju, a Biblioteca Clodomir Silva recebe doações de livros, e fica localizada na Rua Santa Catarina, Nº 314, Siqueira Campos.

