Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas mortas na rodovia SE-200.

As informações são de que as duas motocicletas tiveram uma colisão frontal no início da manhã deste domingo (13) em Amparo de São Francisco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a atender as vítimas, mas não resistiram e morreram no local.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, em Aracaju.

Foto: BPRv/Divulgação