Eduardo Lima participa de entrevista no Contraponto da Aperipê

Na tarde da última sexta-feira, 11, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), concedeu entrevista para Alex Carvalho no programa Contraponto da Rádio Aperipê FM e falou sobre diversos temas incluindo os rumores de uma possível candidatura a deputado estadual nas eleições de 2022.

Dentre os assuntos discutidos na entrevista, Eduardo Lima destacou os trabalhos realizados em seu primeiro ano de mandato, ações sociais voltadas para população em situação de vulnerabilidade social, o atendimento do seu Gabinete Itinerante, que busca ir até o povo para colher as demandas dos munícipes, a disponibilização do site www.eduardolima10.com.br, onde as pessoas podem obter informações sobre o mandato e enviar sugestões, e em especial destacou o trabalho do Projeto Educando para Libertar, do qual é parceiro e oferta gratuitamente nas comunidades mais carentes, cursos profissionalizantes para jovens em busca do primeiro emprego e adultos em busca de qualificação profissional.

Em um dos momentos mais aguardados pelos ouvintes do programa de Alex Carvalho, questionado sobre uma possível candidatura a deputado estadual, o vereador deu a seguinte resposta, “Não sou candidato, faço parte de um grupo político, o partido já definiu o nosso pré-candidato a estadual que é o Pr. Léo Rocha, vereador de Nossa Senhora do Socorro e inclusive também já está definido o pré-candidato a Federal que é o nosso companheiro Pr. Alex Melo, Secretário Executivo Estadual dos Jovens Republicanos”, afirmou Eduardo Lima.

Para o ano de 2022 o vereador informou que está focado, em um dos momentos mais importantes para os professores da rede municipal que é conseguir derrubar o veto do prefeito em relação ao reajuste do governo federal de 33,24%, o parlamentar afirma que é um assunto delicado, mas se mostrou favorável a derrubada.

Esse é um dos muitos temas que ele enfrentará esse ano além dos tantos outros já antigos, a exemplo dos que apresentam a Comissão de Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social e Defesa do Consumidor, da qual permanece fazendo parte.

Fonte e foto assessoria