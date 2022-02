Empresas podem reverter até 30% do imposto de renda a pagar

Banco do Nordeste mantém R$ 543 milhões depositados por 370 empresas para reinvestimento

As empresas instaladas na área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) podem reinvestir em seus próprios projetos até 30% do Imposto de Renda devido, calculado sobre o lucro real. Com isso, os valores que seriam pagos à Receita Federal podem ser usados para compra de equipamentos e modernização de seus parques.

Para ter direito ao benefício, as empresas precisam indicar em suas declarações à Receita Federal a destinação desses valores de imposto a pagar. Em contrapartida, as empresas também precisam investir recursos próprios no mesmo projeto no valor de 50% do imposto a ser reinvestido.

Os valores são depositados em uma conta no Banco do Nordeste e remunerados diariamente pela taxa Selic até o momento da liberação dos recursos autorizada pela Sudene após aprovação de um projeto executivo submetido pela empresa. Atualmente, o Banco do Nordeste possui 850 contas abertas por 370 empresas beneficiárias do reinvestimento do imposto de renda. Ao todo, as contas somam R$ 543 milhões..

Segundo a gerente do Ambiente de Distribuição e Suporte de Fundos de Investimento do Banco do Nordeste, Valdiane Pessoa, empresas dos setores industrial, agroindustrial, infraestrutura e turismo podem utilizar o benefício. “O reinvestimento é uma ótima oportunidade para planejar a modernização das empresas. Possibilita que o empresário planeje e elabore um projeto dentro do seu plano de negócios”, afirma.

Para ter direito ao benefício, a empresa precisa ter, pelo menos, uma unidade instalada na área de atuação da Sudene, que compreende totalmente os estados nordestinos e, parcialmente, os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

As empresas podem ter acesso a mais informações nas agências e no site do Banco do Nordeste.

Banco do Nordeste