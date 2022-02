Felipe Simas conheceu a sobrinha Amélia, filha do irmão Bruno Gissoni com Yanna Lavigne. A atriz mostrou um clique fofíssimo da família com a recém-nascida.

Na foto, além de Felipe e Amélia, estão a mulher do ator, Mariana Uhlmann, os filhos Joaquim, Maria e Vicente e Madalena, primogênita de Bruno e Yanna.

Por Redação Glamour