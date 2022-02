Governo do Estado e FSF apresentam “Projeto Gol do Brasil” aos professores da rede pública estadual

A superintendente especial de Esportes, Mariana Dantas e o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, apresentaram na manhã da última sexta-feira, 11, aos professores de Educação Física da rede pública estadual o “Projeto Gol do Brasil”. Esses professores participarão, futuramente, do treinamento de técnico Licença S, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), capacitando-se para serem monitores dos núcleos do projeto.

O evento contou com a participação de mais de 100 profissionais de Educação Física e foi realizado no auditório da FSF. A superintendente Mariana Dantas abriu a reunião destacando os objetivos do “Projeto Gol do Brasil”, valorizando a parceria firmada entre o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc)/Supee; Federação Sergipana de Futebol e Confederação Brasileira de Futebol.

Mariana Dantas destacou que o “Projeto Gol do Brasil” não visa a formar um atleta de futebol. “O projeto é mais voltado para a parte social, para a formação do homem, o trabalho do caráter e da personalidade. Mas isso não impede que entre os adolescentes participantes surja um craque de futebol, que no futuro venha a atuar em um grande clube ou, quem sabe, na Seleção Brasileira de Futebol. Se isso acontecer, ótimo”, destacou a superintendente.

A princípio, Sergipe foi contemplado com dois núcleos do “Projeto Gol do Brasil”, os quais atenderão a 250 jovens e adolescentes de ambos os sexos. Esses núcleos serão instalados na Escola de Esporte Gerivaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, e na Escola de Esporte Professor Kardec, no bairro Santa Maria.

Projeto Gol do Brasil

Durante a apresentação, foi explicado com detalhes o que é e como funciona o “Projeto Gol” do Brasil, que é uma ação social da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social.

A missão do “Gol do Brasil” é promover cidadania e educação por meio do futebol. Para isso, são seguidos os critérios das dez habilidades de vida, estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS): autoconhecimento, relacionamento interpessoal, pensamento crítico, pensamento criativo, empatia, resolução de problemas, tomada de decisão, manejo de emoções, manejo de estresse e comunicação eficaz. Além das crianças e dos adolescentes atendidos, o “Gol do Brasil” também visa à formação de professores capacitados para trabalharem com essa faixa etária, financiados pelo Legado Copa do Mundo Brasil de 2014, pela CBF e pelos estados.

Sergipe em destaque

O presidente Milton Dantas destacou o fato de Sergipe ser o sétimo estado da federação a receber o “Projeto Gol do Brasil”. Ele ressaltou a importância da parceria entre o Governo do Estado, por meio da Superintendência Especial de Esportes, Federação Sergipana de Futebol (FSF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e explicou que, inicialmente, o projeto vai contemplar cerca de 250 adolescentes de ambos os sexos.

“É um projeto que a CBF vem desenvolvendo em alguns estados da federação. Sergipe será o sétimo estado contemplado. Eu acredito que não ficaremos somente nesse projeto ‘Gol do Brasil’. Temos a disposição da superintendente Mariana Dantas de trazer outros projetos, a serem executados aqui no estado de Sergipe, por meio da Superintendência de Esportes, com apoio da Federação Sergipana de Futebol e da Confederação Brasileira de Futebol. Então, isso é muito importante para nós”, disse Milton Dantas.

O presidente falou ainda sobre o treinamento que será disponibilizado para os professores de Educação Física da rede pública estadual. “Todo esse curso será dado pela Confederação Brasileira de Futebol, através do pessoal que faz a CBF-Academy. Os professores da rede pública estadual terão essa capacitação fornecida pela Confederação Brasileira de Futebol para poderem desenvolver e atuar nesses projetos”, declarou.

Ao fim do encontro, os professores Flávio Mendonça e Wendel Oliveira, coordenadores de Esporte e Lazer e de Esporte Educacional da SUPEE, respectivamente, aproveitaram a oportunidade para detalhar aos professores os objetivos do projeto, a importância da participação deles no curso de capacitação e a possibilidade de serem aproveitados os 40 professores como monitores nos dois polos do “Projeto Gol do Brasil” em Aracaju.

Assessoria de Comunicação da SEDUC