Homem é preso por violência doméstica em Propria

Na noite desse sábado (12), policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão prenderam um homem por violência doméstica, na cidade de Propriá, região do Baixo São Francisco.

Por volta das 21h40, a equipe do 2º Batalhão foi informada que uma mulher havia sido agredida pelo próprio companheiro no Centro da cidade. Durante o deslocamento ao endereço denunciado, os militares encontraram a vítima, que confirmou as agressões e afirmou que fugiu da sua casa após ter sido ameaçada com uma faca.

O agressor foi localizado e detido ainda na residência do casal. Em seguida, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Propriá.

Fonte: Ascom/PMSE