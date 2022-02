Inscrições para o Sisu 2022 começam nesta terça-feira, dia 15

O prazo para participar do primeiro processo seletivo encerra no dia 18 de fevereiro

Estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) e que pretendem estudar em uma universidade pública podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a partir desta terça-feira, 15, cujo prazo segue até o dia 18 de fevereiro. Estão sendo ofertadas 221.790 vagas para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior. As inscrições para o primeiro processo seletivo devem ser feitas no portal do Sisu, em sisu.mec.gov.br.

Os interessados podem verificar as vagas oferecidas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Também será possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das 125 instituições ao Sisu. Vale destacar que para participar do Sisu, o candidato precisa ter feito o Enem de 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação, e não tenha participado do Enem na condição de treineiro.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 22 de fevereiro, e no período de 23 de fevereiro a 8 de março serão feitas as matrículas. Os candidatos terão prazo de 22 de fevereiro a 8 de março para manifestar interesse em participar da lista de espera. A partir de 10 de março ocorre a convocação dos selecionados por meio dessa lista.

Seduc orienta

Um dia após a divulgação dos resultados do Enem 2021, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) promoveu uma live, que continua disponível no Instagram @EducacaoSE, com orientações e dicas de como se inscrever em programas federais que permitem o ingresso nas universidades, além de informar datas e prazos. A transmissão contou com a participação das coordenadoras Isabella Santos, do Serviço de Ensino Médio, e Gisele Pádua, do curso Pré-Universitário (Preuni).

A coordenadora do Preuni Seduc, professora Gisele Pádua, destaca dois itens que exigem bastante atenção: o termo de adesão das universidades e o cálculo para obter a nota final do Enem. “Uma dica importante é conhecer o termo de adesão das universidades pelo qual o estudante tem interesse. O termo de adesão é disponibilizado nos sites das universidades ou no portal do SISU. Lá são informados os pesos das áreas, se tem nota mínima e qual é a nota mínima para esse estudante entrar no ensino superior”, disse.

Acesse aqui o portal do Sisu:

sisu.mec.gov.br

Acesse a live da Seduc:

https://bit.ly/33i0nR8

Foto: Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC