Aula aborda investigação para doenças diarreicas

A vigilância epidemiológica das Doenças de Transmissão Hídricas e Alimentares (DTHA), com ênfase nas doenças diarreicas agudas, foi o tema da aula especial promovida pela gerência de Microbiologia do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) para alunos do curso técnico em vigilância em saúde da Fundação Estadual de Saúde (Funesa).

As Doenças Diarreicas Agudas (DDA)correspondem a um grupo de infecções gastrointestinais causadas por diferentes agentes etiológicos (bactérias, vírus e parasitas), cuja manifestação predominante é o aumento do número de evacuações.

Durante a atividade o biomédico e gerente do laboratório de Microbiologia, Lucyano Renovato Jacob falou sobre a coleta, acondicionamento e transporte de amostras para o diagnóstico das doenças. “Esse trabalho cumpre protocolos desde a coleta até a realização dos testes que utilizam amostras clínicas solicitadas por meio de critérios técnicos, a exemplo de fezes e sangue para identificação do agente causador da doença”, explicou ele.

Conforme o gestor as amostras encaminhadas pelos municípios e unidades hospitalares passam por diferentes tipos de análises, podendo ser processadas de forma manual (método convencional) e automatizado (colorimetria) para identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA).

Para finalizar o biomédico destacou a importância do trabalho integrado entre as instituições e seus atores. “Os treinamentos são necessários para a capacitação, aprimoramento e reavaliação sistemática das ações e medidas de controle, com vistas a melhorias dos processos de trabalho de campo, fluxo e retroalimentação de dados, informações estatísticas, diagnóstico laboratorial e relatório de conclusão de surto”, diz Lucyano.

Conhecimento

No auditório, os técnicos aproveiraram para tirar dúvidas sobre os procedimentos e elogiaram a iniciativa da Funesa. “Acho que enquanto profissionais de saúde devemos buscar estar atualizados, esse foi um momento importante”, comentou Diego Robert. “Sempre que posso participo, todo conhecimento é bem-vindo”, completou Amanda Cardoso.

Fonte e foto assessoria