Lula aposta em Rogério Carvalho

Por Adiberto de Souza *

Lula aposta na candidatura do senador Rogério Carvalho ao governo de Sergipe. Pelo menos é o que revela uma reportagem da Folha de S. Paulo, informando que o “PT restringe candidaturas a governador para priorizar Lula e o Congresso”. A matéria cita, por exemplo, a desistência do senador petista Humberto Costa de disputar o governo de Pernambuco para garantir o apoio do PSB ao “Barba”. Informa, no entanto, que o PT não pretende fazer o mesmo em Sergipe e na Paraíba. O jornal registra o recente encontro de Lula com o governador Belivaldo Chagas (PSD), acrescentando que o gestor pedessista “deverá lançar o deputado Fábio Mitidieri (PSD), seu correligionário, à sucessão estadual”. Portanto, a Folha de S. Paulo colocou água na fervura de quem aposta na hipótese de o PT obrigar Rogério a desistir da candidatura majoritária em favor do pré-candidato governista. Como estamos no terreno das especulações, o que se diga ou publique agora pode não ter serventia daqui a pouco, porem a reportagem da Folha de S. Paulo reforça o que têm garantido os petistas sergipanos: Lula não forçaria um recuo de Rogério, pois diferente de outros estados, Sergipe é pouco representativo eleitoralmente e, ademais, a militância do PT local rechaçaria uma aliança com a direita. Home vôte!

Mãe rejeitada

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Sergipe que alguns pré-candidatos proporcionais do Republicanos são contra a filiação de Áurea Ribeiro à legenda. Mãe do deputado federal Gustinho Ribeiro (SD), a lagartense é pré-candidata a deputada estadual e projeta se filiar, juntamente com o herdeiro, na sigla comandada em Sergipe pelos pastores Jony Marcos e Heleno Silva. Segundo as fofoqueiras de plantão, embora não tenham nada de pessoal contra Área Ribeiro, os pré-candidatos republicanos não querem servir de escada para a fidalga. Misericórdia!

Bispo se recupera

Boletim médico liberado pelo Hospital Sírio Libanês informa que o presidente da Assembleia, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), segue em plena recuperação. O paciente tem conversado com os médicos e familiares, estando se alimentando de dieta pastosa recomendada pela equipe que o assiste. Luciano foi operado na última terça-feira, para a retirada de um tumor benigno no ouvido. A previsão é que o deputado permaneça no estaleiro pelos próximos 30 dias. Neste período, o Legislativo está sendo presidido pelo deputado estadual Francisco Gualberto (PT). Ah, bom!

Democratas aperreados

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a bem informada jornalista Thaís Bezerra: “Desde a aprovação do partido União Brasil que a turma do Democratas anda aperreada. É que a nova legenda, resultado da fusão do DEM com o PSL, será comandada em Sergipe pelo ex-deputado André Moura. Isso significa dizer que os demistas estão sob as ordens de Moura. Talvez seja por isso que os líderes do DEM se encontram em silêncio. Pelo visto, depois da fusão das duas siglas, parte das pré-candidaturas concebidas pelos democratas sergipanos vai por água abaixo. Como o mundo dá voltas”. Cruzes!

Pé na estrada

Atrás de apoios, os pré-candidatos a cargos eletivos seguem batendo pernas pelo estado. O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) esteve em Lagarto visitando os irmãos Fábio e Sérgio Reis, comandantes o MDB em Sergipe. Já o emedebista Jackson Barreto, que pretende se candidatar ao Senado, preferiu prestigiar eventos religiosos, inauguração de obra em Aracaju e aniversários de amigos. O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, passou o final de semana fazendo política na região agreste, enquanto o Valdevan Noventa (PL), pré-candidato a senador, participou de uma procissão religiosa em Malhador. Marminino!

Fique ligado

O motorista que deixa o veículo aberto e com a chave na ignição não tem direito ao seguro se o carro for furtado. Segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça, essa conduta voluntária do segurado ultrapassa os limites da culpa grave, incluindo-se nas hipóteses de agravamento de risco, determinando o afastamento da cobertura securitária. Portanto, abra olho e feche o carro. Aff Maria!

Miolo de pote

Nesta fase de pré-campanha eleitoral, todo mundo conversa com todo mundo visando sentir o clima no lado adversário. Ninguém abre o jogo sobre os planos políticos, porém tenta colher informações preciosas do interlocutor. Na maioria das vezes, contudo, a conversa não passa de “cerca Lourenço”, miolo de pote. Até as convenções partidárias de 2022, os políticos vão continuar plantando verde, na esperança de colher maduro. Só Jesus na causa!

Vavá vai à luta

Com “o coração rejuvenescido e funcionando 100%”, após a cirurgia cardíaca que se submeteu em dezembro passado, o ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) se prepara para ser candidato a deputado estadual. “A partir do dia 17 de fevereiro, a Deus querer, estarei retornando às minhas andanças pela capital e interior do estado, continuando a minha luta em favor de Sergipe”, anunciou o veterano político. Aos 78 anos bem vividos, Vavá garante que “só deixarei de fazer política quando senti que não serei mais útil ao meu povo, data que, espero, ainda vai demorar alguns anos”, discursa. Então, tá!

Crise braba

Para protestar contra atraso de salário e outros direitos trabalhistas, os rodoviários das empresas de ônibus Halley, Capital e Modelo cruzaram os braços, nesta segunda-feira, reduzindo a frota da Grande Aracaju. Esta é a segunda greve na concessionária em apenas um mês. A frota das três empresas paralisadas é de 156 ônibus, que cobrem 19 linhas em Aracaju, nove em Nossa Senhora do Socorro e uma em São Cristóvão. No início deste mês, os trabalhadores das empresas Progressos, Tropical e Paraíso também fizeram greve em protesto contra o atraso dos salários. Crendeuspai!

A natureza agradece

E a deputada estadual Gracinha Garcez (PSD) comemorou a sanção da lei que trata sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Litoral Sul Sergipano. O dispositivo sancionado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) foi iniciativa da parlamentar e de outros cinco deputados. Gracinha revela que a lei estuda a realidade da região litorânea, considerando as vivências e demandas das comunidades tradicionais e estabelecendo regras de licenciamento ambiental. Supimpa!

Risco de greve

De um gaiato ao saber do grande número de cargos em comissão no Tribunal de Contas de Sergipe: “Desse jeito, se os protegidos dos conselheiros fizerem greve, o TCE paralisa as atividades literalmente”. É, pode ser!

Recorte de jornal

* É editor do Portal Destaquenotícias