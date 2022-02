Maria sugere instalação de posto policial em Serra do Machado

A deputada estadual Maria Mendonça solicitou, por meio da Indicação 35, a instalação de um Posto Policial no Povoado Serra do Machado, situado em Ribeirópolis. “Não estamos falando apenas de Serra do Machado, que é o maior povoado do município, mas, também, dos que ficam em seu entorno, como Esteios, Fazendinha, Ouricuri, Ladeira Grande, Serrinha e João Ferreira”, citou, ressaltando que a propositura já foi protocolizada na Assembleia Legislativa.

A parlamentar ressaltou que em Serra do Machado estão a Fundação Pedro Paes Mendonça e a Fábrica de Brinquedos Estrela, responsáveis pela maioria da circulação econômica da localidade, daí a necessidade de uma olhar mais atento para garantir segurança à toda população.

CINELÂNDIA – Em março passado, Maria solicitou ao Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a construção de um posto policial na área, conhecida como Praia da Cinelândia, nas proximidades da Passarela do Caranguejo, em Aracaju. A matéria foi aprovada pela Assembleia Legislativa em março do ano passado.

Na época, Maria citou vários episódios de violência, assaltos e furtos que justificaram a sua reivindicação. “É um local é muito movimentado e visitado por turistas, mas um foco de problemas, pois jovens e adultos se aglomeram e, muitos deles fazem uso de entorpecentes, praticam crimes e geram uma série de transtornos à comunidade, inclusive aos comerciantes que atuam nas redondezas”, disse.

Ela destacou que a situação não está controlada e “entendemos ser necessária uma intervenção rigorosa do poder público, pois garantir segurança é dever do Estado”, defendeu.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça