Motorista é conduzido para delegacia por dirigir embriagado

Um condutor foi conduzido para delegacia por policiais da CPTRAN por dirigie embriagado ao volante.

O fato foi registrado no último sábado (12), durante a operação lei seca, no Bairro Farolândia, em Aracaju, quando ao ser convidado a fazer o teste do etilômetro, o condutor registrou 0.41 mg/ l de álcool expelido no ar (a partir de 0.34 mg/ l, o condutor deve ser levado a delegacia pelo crime de embriaguez) e foi conduzido para a Deplan pelo crime de embriaguez ao volante.

Além do processo judicial, o condutor vai ter a sua CNH suspensa por um ano e terá de pagar uma multa no valor de 2.934,70 reais.

Além deste condutor, no dia de ontem, mais 09 pessoas foram autuadas por alcoolemia nos pontos de operação da CPTRAN.

Com informações e foto: CPTRAN