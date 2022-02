Movimento Policia Unida emite Carta Aberta à Sociedade Sergipana

O Movimento Polícia Unida, diante da aprovação nas últimas Assembleias-Gerais do ponto que previa a adição da “priorização da investigação dos casos de corrupção e demais crimes contra a Administração Pública” à cartilha da operação padrão, vem informar a toda a sociedade sergipana que a partir de hoje passará a receber denúncias de corrupção, atos de improbidade, e quaisquer más práticas no serviço público.

Qualquer cidadão poderá encaminhar, via WhatsApp, denúncia contra agentes públicos, sejam prefeitos, vereadores, secretários, etc. As denúncias poderão ser acompanhadas de provas, como fotografias, vídeos e documentos. O Movimento Polícia Unida preservará a identidade do denunciante.

Se você, cidadão, tem conhecimento de casos de corrupção, uso de bens públicos para fins particulares, favorecimento em licitações ou dispensas e inexigibilidade indevidas, nepotismo, nepotismo cruzado, nomeação de pessoas para exercerem cargos comissionados, em vez de contratação por concurso público, funcionários públicos fantasmas, dentre outras irregularidades, envie a sua denúncia que daremos os devidos encaminhamentos para a Polícia Civil, o Ministério Público, o Tribunal de Contas ou quaisquer outros órgãos de fiscalização competentes.

O nosso canal para recebimento de denúncias é o telefone (79) 99100-0981, exclusivamente, pelo WhatsApp.

MOVIMENTO POLÍCIA UNIDA