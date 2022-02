Painel Escola Segura: ferramenta da Seduc permite contínuo monitoramento das escolas estaduais no cumprimento dos protocolos sanitários

O Painel Escola Segura, ferramenta lançada em outubro de 2021 pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), em parceria com o Instituto Gesto, continua sendo de grande importância para o monitoramento das escolas estaduais no cumprimento dos protocolos sanitários. A estratégia soma-se às demais ações empreendidas pela Educação Estadual para garantir o retorno seguro das atividades escolares presenciais. Por meio desse painel, um colaborador designado pela unidade de ensino preenche, semanalmente, informações relativas a casos suspeitos ou confirmados de covid-19.

Para o superintendente executivo da Seduc, professor José Ricardo de Santana, o monitoramento das escolas é uma das prioridades dessa gestão, assim como o retorno seguro associado aos protocolos, os quais estão sendo amplamente utilizados pelas unidades de ensino da rede estadual. “Esse movimento de retorno a gente sempre fez com muito cuidado, seguindo todas as determinações dos órgãos de Saúde, buscando o apoio necessário. Neste momento, estamos continuando os cuidados, com o trabalho de monitoramento semanal, não só das condições que as escolas estão colocando, mas também da notificação de casos”, disse.

Segundo Lívia Amorim, técnica do Programa Saúde na Escola na Seduc (PSE), do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase/Seduc), o monitoramento continua acontecendo constantemente, mesmo no período em que as escolas estão de férias. “Essa ferramenta também nos informa o quantitativo de vacinados na escola, entre docentes, colaboradores e estudantes. Ela é muito importante para que a gente mantenha as atividades presenciais de forma segura, a fim de que não haja retrocesso. Esse formulário é enviado todas as sextas-feiras às escolas e é devolvido nas segundas-feiras, às 10h. Com isso, a Seduc vai podendo traçar estratégias para que o retorno seja realmente seguro para todos”, explicou.

A ferramenta é eletrônica, enviada às escolas por e-mail, por meio do Google Forms, e é de fácil preenchimento. Após ser feito o diagnóstico, são apresentados planos de ação baseados nos protocolos de biossegurança da Seduc. A cada página aberta são agregadas informações sobre a unidade de ensino, a diretoria regional de educação à qual a escola está circunscrita, a quantidade de estudantes matriculados imunizados com a primeira ou segunda dose da vacina contra a covid-19, bem como outras informações.

De acordo com a técnica do PSE, Maria Aparecida Couto, é importante enfatizar a responsabilidade das escolas em fornecer dados fidedignos, para que se saiba o quão seguras elas estão realmente. Ela destaca ainda que, desde o seu lançamento até hoje, o painel nunca deixou de ser enviado às unidades de ensino. “Fizemos questão de mantê-lo ativo justamente para indicar que a pandemia ainda não passou e que é necessário um cuidado constante e frequente, e esse olhar da escola para o seu público interno. É preciso lembrar que os cuidados continuam para mantermos nossas escolas e toda a comunidade segura”, afirmou.

Foto: Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC